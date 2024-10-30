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陸景區爆紅！保全分享漲500薪資喜悅　領導認為「出鏡不妥」逼辭職

▲小西天景區保全大叔被要求主動辭職。（圖／翻攝九派新聞）

▲小西天景區保全大叔傳出被要求主動辭職，引起外界熱議。（圖／翻攝九派新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

山西隰縣小西天景區得益於「黑神話·悟空」遊戲，成為大陸今年爆紅的景點之一。景區內一位保全大叔近日接受網紅訪問時提及，景區遊客增加，單位給他們漲薪500元（人民幣，下同），喜悅之情溢於言表。沒想到，影片播出後雖然讓這位大叔享受到爆紅的滋味，卻傳出「領導」認為「出鏡（上鏡）不妥」，要求他辭職，引起外界熱議。

▲小西天景區保全大叔被要求主動辭職。（圖／翻攝九派新聞）

《九派新聞》報導，近日，小西天景區保安（保全，下同）大叔疑因透露漲薪500元被辭退的視頻（影片，下同），引發關注。隰縣文旅局局長出面回應稱，已安排當事保安到新崗位上崗。

據了解，保全大叔在網紅拍攝者的鏡頭前笑得合不攏嘴，他表示，「遊客來了我很感動，要沒有這麼多的遊客，也不可能給我們漲工資……我就沾了咱們遊客的光。遊客來了以後，給我一個服務的機會，給我漲了點工資。」

事後，這名網紅拍攝者又找到這名保全大叔，這時，大叔卻難過的表示，領導認為他在視頻中露臉不妥，但他覺得這是傳播正能量，「我當保安也是迎接大家，為大家服務，我不當保安了，來了以後一樣的招待咱們遊客朋友....這兩天我心情不太好，不讓我幹了，我心情很難受……我這輩子也忘不掉大家對我的支持……」

影片結束前，保全大叔再次穿上制服，臉上還露出笑容，「你看這衣服多好，帽子一戴可威風了。」保全大叔面對工作真摯樸實的態度，讓不少網友十分不捨。

事件發酵後，隰縣文旅部門回應稱，「保安大叔今年70多歲，此前，小西天爆火後，連續兩個月在景區停車場值班，考慮其年齡大、吃不消，就讓其休息兩天。目前保安大叔已經返崗，且被安排到寺廟門口可以輪班的崗位，工資為2200元。」

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