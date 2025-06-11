▲桃園老牌營造廠營運陷困境，市府出手防爛尾。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一家老牌營造廠，日前傳出營運陷困境，致多件工程停工，引發市府高度重視於11日表示，經第一時間全面盤點該公司於桃園市承攬的建案。經查，該公司宣布全國10處停工工地中，計有3案位於台北市、3案於新竹縣以及4案在桃園市內，市府已主動聯繫轄內各案起造人（業主），並洽相關受影響的縣市政府表達關切。

市發展局說明，該公司於桃園市境內停工的4處工地中，有1案已於去(113)年完工並領得使用執照，由起造人刻正交屋予客戶中，還有1案為私人住宅工程，其工程進度也近乎完工，正於使用執照申請階段，市府將追蹤進度，協助起造人完成建築程序。另有2案施工中之工地，分別位於龍潭及中壢，市府已聯繫上起造人，起造人表示將該工程將繼續進行，不會爛尾，市府亦將協助辦理後續變更承造人事宜。

市府建築管理處調查，該營造廠於桃園市轄內尚其他6處工地並未宣布停工，包含廠房及私人住宅新建工程案，目前各工地負責人回報工地均維持運作，工程進度正常且無停工情事，市府亦將持續追蹤這些工地的施工進度，並保持與起造人、承造人溝通聯繫，確保各工程順利進行。

建管處長莊敬權進一步說明，按建築法第55條規定，建築工程進行中，起造人如欲變更承攬廠商，可向市府申請變更建造執照之承造人，起造人亦可向市府申請調閱影印相關建築執照謄本，核定工程書圖、勘驗紀錄等文件，以便起造人接續完成建築程序。