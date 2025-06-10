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社會 社會焦點 保障人權

快訊／國2大園段火燒車！駕駛乘客及時逃生　疑零件老舊釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

國2東向大園段今（10）日下午發生火燒車事故，一輛白色馬自達轎車突然在引擎部分竄出熊熊烈火，駕駛及時停靠在路肩，但大火瞬間吞噬轎車前半部，國道一隊與桃園市消防局據報到場處理，所幸駕駛與乘客及時下車逃逸躲過一劫，沒有人員受困受傷，消防人員迅速於20分鐘內撲滅火勢，初步判斷疑似轎車零件過於老舊引發火勢，至於真正起火原因仍待消防鑑識後釐清。

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，駕駛急忙提滅火企圖滅火。（圖／國道一隊提供）

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，駕駛急忙提滅火企圖滅火。（圖／國道一隊提供）

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，桃園市消防局派員灌救。（圖／國道一隊提供）

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，桃園市消防局派員灌救。（圖／國道一隊提供）

國道一隊指出，勤務指揮中心於今天下午3時57分許接獲通報，國道2號東向0.8公里大園路段發生自小客車起火燃燒事故，立即通報線上巡邏車到場查看，並通知桃園市消防局派消防車協助處理，警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理進行灌救。

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，警消撲滅火勢後查看車內有無人員受損狀況。（圖／國道一隊提供）

▲警消撲滅火勢後查看車內有無人員受損狀況。（圖／國道一隊提供）

國道一隊調查，29歲賴姓男子駕車行經國道2號東向0.8公里大園路段，發現車輛有異狀趕緊停靠路肩處查看，車輛引擎隨即起火燃燒，所幸賴男與車上另一名乘客及時下車逃生，未受到傷害也未波及其他車輛，火勢在消防人員全力灌救下約20分鐘內撲滅，隨即找來拖吊車進行拖吊，現場於4時47分完全排除，全線恢復正常通車，至於真正起火原因仍待消防局火調科鑑識人員調查釐清。

▲國2東向大園段下午近4時許發生火燒車，警消處理後將事故轎車拖離現場，但白色馬自達轎車前半部幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

▲警消處理後將事故轎車拖離現場，馬自達轎車前半部幾乎全毀。（圖／國道一隊提供）

國道一隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛零件損壞或老舊，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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