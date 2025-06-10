熱吻小王互餵檳榔汁！人妻嬌喊「甜的」　還1條玉腿跨他身上



▲桃園一名人夫將財產分一半給妻子，發現妻子出軌，怒告小王。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名人妻子偷吃小王，兩人除激吻、上摩鐵外，還以嘴互餵檳榔汁，人妻吃完更稱讚「檳榔汁甜的」等語。丈夫抓包兩人姦情後，怒將小王告上法院，求償50萬元，小王雖出庭裝傻問「看不懂，情節重大在哪」，但法官認為小王確實侵害配偶權，判他要賠20萬元。可上訴。

人夫主張，他和妻子婚後有3名子女，除了收入幾乎都交給妻子，他的土地、房產也以配偶贈與的方式，將所有移轉登記給妻子，然而妻子仍偷吃也有家庭的小王，兩人從2024年6月開始交往，同月24日小王在車內問妻子「為什麼不過來抱一下，親一下」，7月3日兩人又在討論要去哪間摩鐵後，當夜凌晨就直奔摩鐵激戰，事後又大聊床第心得。

人夫表示，妻子在同年7月5日時，因小王要求「你他X機車，我不能親一下？」妻子便親吻小王，小王又不滿說「妳這樣很沒感覺？妳現在在敷衍我」，兩人便開始熱吻，且口對口互餵檳榔汁，妻子還說「檳榔汁甜的」，小王則回應「經過我嘴巴消化，它就變甜的」，另還有妻子撒嬌討抱，以及兩人7月26日上摩鐵激戰後，在車上討論「你這2次都嘛很冷好不好等語」、「我就跟妳講白天不要」、「妳常常跟妳老公白天做是嗎等語」、「就很少做」「要不然就是我們回家前我們去汽車旅館？…在那邊躺一下做一下運動再回家？」等語，30日兩人又再度前往摩鐵發生性行為。

人夫指出，他向妻子攤牌後，妻子竟將他給的財產權都拿走，讓他淪為眾人笑柄，精神非常痛苦，因此提告對小王求償50萬元。

法官審理認為，根據小王和人妻的對話，兩人除時常有互相親吻或擁抱的親密行為外，還發生性行為，雖然無法證明兩人在7月3日及同年月30日時有上床，只能證明人妻在摩鐵將一條腿跨到小王身上，兩人曾同床共枕，但也算親密行為，已侵害配偶權且情節重大，判小王要賠20萬元。可上訴。