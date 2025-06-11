一陣妖風襲來！ 陸百公斤男子被吹倒地後滾翻一圈

記者魏有德／綜合報導

山東濱州9日傍晚突現怪風，持續約5分鐘左右，風勢強勁到路上行人直站不住腳。一名18歲的年輕男子張永翔當時正在燒烤店外場收拾桌面，陣風襲來時，猝不及防的他竟被直接吹倒，向後退了幾步便一屁股坐在地上，然而，健壯的身體仍抵擋不住強風，只見他被吹的後滾翻一圈才穩住身形。影片在網路傳開後，引起網友們熱議。

▲山東濱州吹起一陣怪風，體重100公斤的年輕男子被吹倒翻了一圈。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，6月9日傍晚，山東濱州突發大風。一段監控視頻（監視器畫面，下同）顯示，一小伙正在戶外收拾桌椅時，被突如其來的大風吹倒，頭部著地後翻滾一圈。10日晚，當事人張永翔透露，當晚陣風太大，還好只持續了約5分鐘，人沒事。

張永翔提到，他在濱州天穆燒烤火鍋城打工，10日晚6時許，店外開始刮風，他和其他店員一起收拾桌椅時，風力突然變大，因此被吹倒在地，頭部著地向後翻滾了一圈，接著被同事扶了起來，「當天晚上，他回家後還特意量了一下體重，有205斤（102.5公斤），長這麼大第一次遇到這麼大的風！」

濱州天穆燒烤火鍋城老闆馬榮飛表示，當晚起風後，大家都在忙著收拾店外的數十個小桌椅，快收拾完時，突然來了一陣大風，有部分桌椅被吹跑了，後來才撿了回來，「當時，還有另外一個180多斤（約90公斤）重的小伙高波也被吹倒在地，迅速爬起來後，將仍躺在地上的張永翔扶了起來。」

根據濱州市氣象台9日天氣特報指，預計9日下午到夜間，濱城區、高新區、開發區和北海新區全部鄉鎮（街道）將出現雷雨天氣，雷雨時伴有8至10級局部11級雷雨大風，局部有小冰雹和短時強降水。