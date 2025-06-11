從國際影展到偏鄉紀錄　崑大殷芸茜返校圓夢用影像說故事

▲崑大媒藝所畢業生殷芸茜（左）返校攻讀碩士，結合影像創作與社區服務，帶領長輩進行拼貼與紀錄片拍攝。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走過海外實習與影展徵戰，崑山科技大學媒體藝術研究所應屆畢業生殷芸茜，用四年職場歷練再度返校，將影像創作結合社區參與，完成兩篇學術論文與一部偏鄉紀錄短片，從國際影展走向在地關懷，實踐創作者連結世界與土地的願景。

她也以作品《潮與南國》獲2024全國旅遊文學明信片創作金獎，動畫《扯鈴男孩》入圍國際拍片運動，展現創意與實力兼具的成長軌跡。

殷芸茜高中起便投入設計學習，為提升影像技能選擇就讀崑大視訊傳播設計系，大學期間不僅參與國內外志工計畫，還赴菲律賓Bluestem公司行銷部實習，提升專業與外語能力。她曾與師生以雲林北港藝閣花車為題製作短片《藝閣西遊記》，入選5項國際影展，並受邀至釜山國際兒童影展播映。畢業後她遠赴桃園、中國等地從事設計與製片，累積現場經驗後，決定返校攻讀碩士，將實務經歷轉化為學術能量。

在恩師李思欣指導下，殷芸茜完成〈學生影展視覺識別設計〉與〈媒體時代的快速創作〉兩篇論文，前者分析影展主視覺風格與識別策略，後者則探討跨域團隊十小時內完成短片的合作模式。她近期也通過教育部志工計畫，前往台南佳里漳州社區，帶領長輩透過拼貼與影像紀錄回憶人生，留下溫暖足跡。她坦言，從學生到職場、再回校園，心態逐漸轉變：「現在的我更能接受不同聲音，也不再急於說服別人，反而學會欣賞自己的不完美。」