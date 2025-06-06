國三生以為公車會等人！生病請假才知道...原來有位末班車守護者

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偏鄉夜歸孩子的守護天使

▲芳苑國中感謝員客楊姓司機。（圖／翻攝自芳苑國中）

▲芳苑國中校長(右)與歐姓同學(左)感謝員客楊姓司機(中)。（圖／翻攝自芳苑國中）

記者唐詠絮／彰化報導

—名就讀芳苑國中三年級的歐姓學生，參加完學校晚自習後，必須趕上晚上8點多的末班公車，才能回到二林鎮的家，在這偏鄉地區，錯過這班車，可能就得再等一個小時以上。然而，他從未擔心過，因為有一位暖心員林客運司機叔叔會在站牌前默默等待，直到看見他上車才緩緩駛離。歐同學深受感動，在畢業前夕親手製作卡片感謝他。

校方表示，今年4月，歐同學因生病請假一天，隔天到校時，學務主任告訴他一個意外的消息「昨晚公車司機在站牌等了你很久。」原來，司機楊文對每天到站時都會特意停留，確認這名學生上車後才繼續行駛。這個習慣持續了整個學期，而歐同學卻一直以為「公車本來就會等人」。直到這次缺席，他才發現，這份「理所當然」的背後，是司機叔叔無聲的關懷。

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▲芳苑國中感謝員客楊姓司機。（圖／翻攝自芳苑國中）

▲芳苑國中po文感謝員客楊姓司機。（圖／翻攝自芳苑國中）

深受感動的歐同學，決定在畢業前夕親手製作感謝卡。他在卡片上寫道「從來沒遇過像您一樣的司機，願意等乘客。謝謝您。」芳苑國中校長黃天助也特別致贈表揚卡，並將故事分享到學校官網。

Po文一出立刻被網友按讚轉傳分享，稱讚楊司機是「偏鄉夜歸孩子的守護天使」，有校友說「楊大哥真的是一位非常值得敬佩的人。女兒小學時期搭貼心巴士開始就認識他，後來女兒就讀竹中，也剛好繼續由他接送，緣分一直延續至今」。

也有其他家長指出，「遇到有同學請假，司機還特別去學校詢問老師為什麼今天沒看到這位學生」，他的暖舉，深深印烙在每位學子及家長的心中，這樣溫暖的守護，讓孩子們上夜自習時不再孤單，紛紛喊出「有您真好。」

▲芳苑國中感謝員客楊姓司機。（圖／翻攝自芳苑國中）

▲芳苑國中校長(右)與歐姓同學(左)感謝員客楊姓司機(中)。（圖／翻攝自芳苑國中）

歐同學在畢業前夕親手製作感謝卡，由於楊先生很低調，他曾說自己的小孩也曾因為在外地求學必須趕車，特別感同身受用「爸爸的心情」對帶待每個孩子，校長感動地說「這樣的身教，讓孩子們長大後也能用愛和關懷回饋社會。」、「歐同學說未來也要像楊叔叔一樣傳播溫暖」，在這個偏鄉小站，一位司機的等待不僅守護了孩子的回家路，也點亮了善的循環。

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