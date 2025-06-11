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黛安娜王妃服飾將拍賣　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

這件花卉絲質洋裝被黛安娜王妃暱稱為她的「關懷洋裝」，她穿這件衣服的次數之多，甚至讓英國媒體感到「沮喪」。（東方IC）

▲這件花卉絲質洋裝被黛安娜王妃暱稱為她的「關懷洋裝」，她穿這件衣服的次數之多，甚至讓英國媒體感到「沮喪」。（東方IC）

圖文／鏡週刊

已故黛安娜王妃生前穿著的滑雪服、法國前第一夫人贈送的Dior手提包，以及她探訪醫院孩童時穿的花卉洋裝等數十件珍藏服飾，將於本月舉行拍賣，堪稱歷來規模最大的一次王妃時尚拍賣。

《CNN》報導，本次拍賣由Julien’s Auctions舉辦，名稱為《Princess Diana’s Style & A Royal Collection》，共展出超過百件黛安娜王妃的時尚物品，包括帽子、手袋、鞋履、設計草圖與親筆信件等，已開放線上競標，實體拍賣將於本月底在美國加州比佛利山的半島酒店舉行。

黛安娜王妃服飾將拍賣行善　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

▲黛安娜王妃的時尚品味早在生前即備受關注。（東方IC）

最受矚目的拍品為2件洋裝：一件印花洋裝曾在1988至1992年間多次亮相，包括西班牙國是訪問期間穿著，另一件為她在1986年海灣國家巡訪時所穿的奶油色絲質晚禮服。這2件洋裝的預估成交價均介於20萬至30萬美元之間，折合新台幣約598.6萬至897.9萬元。

黛安娜王妃服飾將拍賣行善　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

▲印花洋裝出自英國高級時裝品牌Bellville Sassoon（翻攝自Julien’s Auctions網站）

其中的印花洋裝出自英國高級時裝品牌Bellville Sassoon，設計師大衛·沙遜（David Sassoon）透露，黛安娜曾稱這件洋裝為她的「關懷洋裝」，因為亮麗色彩能讓生病孩童感到舒適安心。

其他高價拍品還包括：一套黃色花卉圖案的Bruce Oldfield套裝、由她摯友賈尼·凡賽斯（Gianni Versace）設計的無袖藍色洋裝，以及她在1981年與查爾斯王子訂婚後首次公開露面時所穿的黑色塔夫綢晚禮服。

黛安娜王妃服飾將拍賣行善　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

▲一件海軍藍羊毛細條紋雙排扣連衣大衣，由凱瑟琳·沃克設計，黛安娜王妃於1995年1月離開紐約卡萊爾飯店時曾穿著此衣。（翻攝自Julien’s Auctions網站）

黑色禮服設計師伊莉莎白·伊曼紐（Elizabeth Emanuel），也是黛安娜婚紗的共同設計者，特別提供了設計草圖與檔案珍藏，表示希望這些珍貴物品「再次被世人珍惜與欣賞，喚起我們對那段黃金時代的回憶」。

此次拍品還包含法國前第一夫人貝爾娜黛特·席哈克（Bernadette Chirac）贈送的Dior羊皮手提包、黛安娜於1981年蜜月出發時佩戴的蜜桃色草帽，以及代表她休閒風格的紅色滑雪服（約新台幣149.6萬元）與英國肺臟基金會標誌運動衫（約新台幣59.8萬元）。

黛安娜王妃服飾將拍賣行善　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

▲法國前第一夫人貝爾娜黛特·席哈克（Bernadette Chirac）贈送的Dior羊皮手提包。（翻攝自Julien’s Auctions網站）

黛安娜王妃的時尚品味早在生前即備受關注。1997年，她便透過佳士得拍賣近80套服裝，為癌症與愛滋病研究籌得超過320萬美元（約新台幣9,577萬元）。目前拍賣紀錄為2023年在Julien’s Auctions所創下，她於1980年代穿著的黑藍色Jacques Azagury晚禮服，最終以114萬美元（約新台幣3,412萬元）售出。

黛安娜王妃服飾將拍賣行善　「史上最大規模珍藏」估價破千萬

▲黛安娜王妃的時尚品味早在生前即備受關注。（東方IC）

本次拍賣也展示於紐約、倫敦與洛杉磯提供私人預展，部分拍品同時在愛爾蘭紐布里奇的「時尚偶像博物館」展出。此外，拍品還涵蓋其他英國王室成員的物品，包括溫莎公爵伉儷、伊麗莎白二世女王與王太后，部分物件可追溯至19世紀。拍賣所得部分將捐贈給英國肌肉萎縮症協會（Muscular Dystrophy UK）。

Julien’s Auctions聯合創辦人兼執行長馬丁·諾蘭（Martin Nolan）表示：「黛安娜王妃的遺產不僅延續於她的人道精神，也體現在她永恆經典的風格上，至今仍深深啟發全世界。」

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▲黛安娜王妃的時尚品味早在生前即備受關注。（東方IC）


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