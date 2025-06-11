中要懲戒台20資通電軍　王世堅嗆「剛好就好」：台灣不是被嚇大的

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國指控民進黨政府組織「資通電軍」實施非法網路攻擊，日前發出《懸賞通告》通緝20名參與網路攻擊的「首要犯罪嫌疑人」，今（11日）又大動作宣布，將懲戒所有涉嫌網攻的資通電軍人員。對此，民進黨立委王世堅表示，台灣又不是被嚇大的，「剛好就好啦，我們也可以發布很多相對的監測，但我們不像中共，一天到晚臭屁講一些事情」，類似話語可以不用當一回事，倒是國安局等單位要更謹慎、加把勁。

中國國台辦發言人朱鳳蓮宣布，「下一步我們將繼續依法採取有效措施，一追到底，絕不輕縱。一、借助各類司法渠道，依法嚴厲打擊被通緝的20名犯罪嫌疑人；二、將資通電軍所有人員納入重點監管範圍，經發現其違法犯罪活動依法嚴厲打擊；三、依法堅決打擊民進黨當局與外部勢力暗中勾結、操縱資通電軍對大陸網路設施實施網路攻擊等違法犯罪行為。」

對於國台辦宣布懲戒我方資通電軍，王世堅表示，他們有權做他們的，台灣也有權力維護自己該有的國防資安，各做各的，不會因為中共發表什麼積極作為就怕了，台灣又不是被嚇大的，「剛好就好啦，我們也可以發布很多相對的監測，不管是對他們軍方還是國防佈建的了解，甚至是資通部分也有很多做法跟滲入」。

王世堅強調，但台灣不像中共，一天到晚臭屁講一些事情，他們習慣每隔一陣子就發表一些類似要恫嚇的話語，但台灣人不是被嚇大的，全民心理建設已經很強韌，類似話語可以不用當一回事，倒是國安局等單位要更謹慎、加把勁。

王世堅直言，台灣是民主社會、生活就是外弛內張，大家自由自在生活，但對該有的警戒，大家心裡自有一把尺，知道該怎麼做，尤其國安單位、國防部、數位部，都要更謹慎處理。