郭文彬鼓吹大罷免也捲共諜案　陳昭姿：大罷免是否已被中共滲透？

▲前總統府諮議郭文彬也捲共諜案。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

檢調近來積極追查共諜案，民進黨前社運部主任郭文彬也牽涉其中，其過去總統陳水扁幕僚的身份引發關注。對此，民眾黨立委陳昭姿說，過去陳水扁身陷囹圄時，郭文彬倒戈蔡英文，「與其稱他為扁前幕僚，不如直白點，稱他為蔡英文愛將」；陳還說，郭近期連3篇臉書文都在鼓吹支持「大罷免」，如今爆涉入共諜案，若以「黑熊腦袋」的邏輯來說，「大罷免」是否已被中共滲透？

民眾黨立委陳昭姿表示，許多媒體紛紛以「扁前幕僚」形容郭文彬。誠然，郭文彬確曾擔任陳水扁總統的幕僚，「但當阿扁總統遭遇司法迫害、身陷囹圄之際，郭卻迅速倒戈，轉投蔡英文陣營，對昔日長官見死不救」。

陳昭姿回憶，2009年的那一天，她與郭正典醫師等人帶著阿扁總統的病歷，前往民進黨中央黨部，希望時任黨主席蔡英文能接見，支持讓阿扁總統保外就醫，「然而，蔡英文的特助郭文彬卻親自將我們擋在門外，堅決不讓我們見主席一面。那天，我們在黨部門口苦等一小時，最終黯然離去」。

陳昭姿說，郭文彬在蔡英文掌權後大受倚重，不僅任職主席特助，更主導民進黨社運部事務。與其稱郭文彬為「扁前幕僚」，不如直白點，稱他為「蔡英文愛將」，更貼近事實現況。

陳昭姿指出，郭文彬擅長地方組織動員，與各大民間團體關係密切。他近期在臉書接連3篇發文，皆鼓吹支持「大罷免」，如今爆出涉入共諜案，若以「黑熊腦袋」的邏輯來推敲，「大罷免」是否早已被中共滲透？請國安單位必須徹查，是否有共諜潛伏於罷免團體之中，「若連署人的個資落入中共之手，交給習近平，那可就大事不妙了」。

最後，陳昭姿說，民進黨之前還曾自豪宣稱「會有共諜，代表我們是敵人的目標，自己人無須滲透」，如今也有藍營幕僚被捲入共諜案，那民進黨又將如何自圓其說？