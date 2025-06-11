藍前助理林岳龍涉共諜案　朱立倫下令開鍘：不容許留在國民黨內

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍營幕僚林岳龍涉嫌違反國安法，遭檢調搜索並約談，而林岳龍過去曾分別擔任國民黨立委王鴻薇、許宇甄、林倩綺等人的助理，藍委們也紛紛跳出來自清。國民黨主席朱立倫今（11日）於中常會上嚴正表示，只要有任何本黨黨員牽涉到共諜案，考紀會立即做最嚴格處分，不容許這些份子留在國民黨裡面。

檢調獲報，國民黨台北市議員王欣儀的助理林岳龍涉嫌違反國家安全法，北檢今天指揮調查局國安站兵分多路搜索議會及林岳龍住家等地，並約談林岳龍說明。由於案件涉及國安，檢調不願說明。

國民黨今下午召開中常會，朱立倫致詞時提到，任何違反國家安全，出賣台灣主權的共諜，絕不容許，只要有任何本黨黨員牽涉到共諜案，考紀會立即做最嚴格處分，不容許這些份子留在國民黨裡面。

王鴻薇昨晚發布新聞稿指出，林岳龍曾於2023年1月16日至2024年1月31日，約1年時間曾於辦公室任職，已離職1年半，任職期間未有異樣。她說，林岳龍主責地方服務處相關事務，其工作內容單純，主要為地方行程與服務。且林岳龍後因身體因素主動請辭，相關業務也多由其他同事分擔。自此以後，即未從事辦公室任何業務。接受調查相關人等如有涉案，她絕對支持檢調偵辦，勿枉勿縱。