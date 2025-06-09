嘉義市警察節慶祝大會表彰模範警察 　警局揭幕新訓練靶場

▲▼ 嘉市警歡慶警察節 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



每年6月15日警察節是人民保母的重要節日，嘉市警局為歡慶警察節，特於本（9）日舉辦慶祝大會，由市長黃敏惠親自主持，並邀請地方各界人士與會，場面隆重而盛大。

本屆警察節慶祝大會，為呼應嘉義建城320+1，嘉市警局於本（9）日同時邀請市長黃敏惠揭幕「警察願景館」及「互動式情境模擬訓練靶場」。警察願景館以願景樹為中心，透過珍貴歷史照片回顧歷史、展望未來，擘劃共榮共好的警政新願景；另為提升員警正確使用警械能力，建置現代化「互動式情境模擬訓練靶場」，藉由模擬情境影片訓練，期能提升總體執勤效能。

警察節慶祝大會由市長黃敏惠親自主持，頒發獎座給模範警察、資深績優員警、績優協勤民力與志工等，同時對員警辛勤付出表示肯定。另榮獲今年警察局模範警察的警務員詹詠媗及偵查佐黃品豐，兩人113年間偵破多起詐騙洗錢集團、重大毒品案件以及緝獲多名治平專案檢肅目標，獲此殊榮，可謂實至名歸，體現諸羅勇警愛嘉義，治安滿意度再+1。

黃敏惠表示，嘉義市政府警察局的戮力付出有目共睹，今(114)年度全臺縣市首長施政滿意度出爐，三度獲遠見雜誌「五星市長」肯定，其中警政滿意度84.1%榮獲全臺第二殊榮。因為有警察同仁及協勤民力對治安和交通維護的不遺餘力，進而使民眾有更安全與優質的生活空間，讓市民的安心感與幸福感持續+1。