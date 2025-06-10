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童畫謝警辛勞！瑞濱國小參訪瑞芳分局　學童變身迷你波麗士

▲瑞濱國小參訪瑞芳分局 學童變身迷你波麗士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞濱國小參訪瑞芳警分局，學童變身迷你波麗士。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

為迎接6月15日警察節，瑞濱國小今（10）日下午由師長帶領19名學生至新北市警局瑞芳分局參訪，學童們特別手繪充滿童趣的畫作，獻給平日辛勤執勤的警察叔叔、阿姨，表達感謝之意，也為嚴肅的警局增添溫馨氣息。

活動由分局長李智源親自接待，他首先向學童介紹警察節的由來，並分享警察工作的多元面向，讓孩子們更了解警務人員的日常職責。隨後，警方開放裝備展示區，由值勤員警詳細解說防彈背心、警用頭盔、指揮棒及重型機車等裝備的功能與使用方式，學童們近距離接觸警用器械，驚呼連連，直呼「好酷！」

▲瑞濱國小參訪瑞芳分局 學童變身迷你波麗士。（圖／記者郭世賢翻攝）

為深化學童安全意識，交通組及偵查隊特別設計互動環節，透過有獎徵答、實物示範及情境模擬，教導交通安全知識、網路交友風險，以及近期常見的「假投資」詐騙手法。現場氣氛熱烈，學童踴躍舉手搶答，展現濃厚學習興趣。

活動高潮為「小小警察體驗區」，瑞芳分局準備迷你版警察制服，讓學童穿戴拍照，化身一日小警察。許多孩子興奮表示，未來也想加入警隊，維護社會治安。瑞濱國小師生特別感謝分局的用心安排，讓學子不僅體會警察工作的辛勞與使命，更學到實用的自我保護知識。

瑞芳警分局長李智源強調，少年法治教育是犯罪預防的基石，透過此類參訪活動，能拉近警民距離，並從小建立正確法律觀念。未來將持續結合校園與社區資源，推動交安、反毒、反詐騙等宣導，共同打造更安全的宜居城市。

▲瑞濱國小參訪瑞芳分局 學童變身迷你波麗士。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲瑞芳警分局長李智源（左）親自接待，他首先向學童介紹警察節的由來。

▲瑞濱國小參訪瑞芳分局 學童變身迷你波麗士。（圖／記者郭世賢翻攝）

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