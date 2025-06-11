花蓮溪水暴漲！工程車受困沙洲3男待援　警民聯手布條助脫困

▲▼員警協調附近砂石車駕駛利用布索將受困工程車拖出沙洲。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日花蓮頻頻突發豪雨，日前在鳳林地區一輛民用工程車突遇溪水暴漲，導致車內3人受困沙洲，所幸轄區員警協調附近砂石車，以布質鋼索拉車方式救援，過程中雖然拉斷2條鋼索，最後仍有驚無險將受困3人平安救出。

鳳林警分局紅葉派出所警員黃威滕當天接獲石姓民眾報案，稱在瑞穗林道入口處有車輛受困需警協助，副所長林吳建國立即前往現場，發現有一部工程車，車內載有3人下山途中，遇溪水暴漲導致河床改道受困沙洲，因受到滯留鋒面影響，全台多地豪大雨不斷，副所長擔心突降大雨，錯失搶救黃金時間，後果不堪設想。

副所長確認受困民眾無受傷情形，立即協調熱心李姓民眾開砂石車，以布質鋼索拉車方式救援，但因土質太軟受困車輛輪胎陷土太深，拉斷二條布質鋼索，救援一度遇到瓶頸，但在眾人努力之下，於16時許成功將受困車輛救援上岸。

▲工程車內3名獲救民眾相當感謝警方協助與幫忙。

3名獲救民眾相當感謝警方協助與幫忙，對警方認真、辛苦、熱心與積極作為為民服務之精神，給予肯定贊許及感激。

鳳林分局呼籲近日天氣變化劇烈，午後或清晨容易出現短時強降雨，如遭遇突發洪水、受困等危險情況，請民眾務必隨時注意天氣動態，掌握最新氣象資訊，以減少不必要的傷害，若有需要緊急援助時可利用「110」或「119」電話報案。