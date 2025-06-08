77歲翁開小貨車撞路樹斷腿！受困變形駕駛座...消防40分鐘救出

▲77歲老翁開自小貨車時不慎自撞路樹，受困車內。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

一名77歲老翁今天中午駕駛自用小貨車，行經竹山鎮產業道路附近，不慎自撞路旁樹木、受困車內；消防隊獲報後動員人車前往救援，費時約40分鐘破壞車體、將老翁救出，所幸意識清醒，僅有右腳骨折等傷勢，隨即被送醫治療。

南投縣消防局指出，中午1時52分獲報，得知於竹山鎮木屐寮生態園區產業道路附近，有一台自用小貨車自撞路旁樹木，導致高齡駕駛受困，隨即派遣91救護車輛及破壞器材車輛前往馳援；竹山91救護車於下午2時4分到達現場後，發現該事故車輛車頭嚴重變形，老翁整個人夾在歪七扭八的座椅、裂紋滿布的擋風玻璃、方向盤之間，動彈不得、急需救援。

消防隊員先對受困老翁做初步生命徵象判定，所幸意識清醒、呼吸穩定，因車門卡死且結構壓迫駕駛艙，待器材車到場後，實施油壓撐開器及電動撐開器同步救援：一組隊員由左側翼門進行初步切割，另一組隊員於右側以電動撐開器撐開變形車體，接著以救援器材開始分段擴張，拆除左側A柱至B柱間板件、以電動剪切器剪斷左右門，並以撐開器再次擴寬，耗時約8分鐘將整個受困駕駛座解體、終於將老翁救出車身。

消防隊員隨即以頸部固定及長背板對老翁做初步固定、平穩移至救護車後艙；救護人員迅速檢查並持續監測生命徵象，發現老翁右腳脛骨骨折及右臂脫臼，隨即給予含氧面罩輸氧及靜脈點滴注射等救護處置，再送往鄰近竹山秀傳醫院急診就醫，詳細肇事經過和原因尚待警方調查釐清。