台東197線坍塌+土石流！　美籍教授體驗「台灣紐西蘭公路」窘受困

▲美國多倫多教授受困台東197線。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東197線28公里處瑞源路段今(10日)凌晨發生道路坍塌，加上連日豪雨造成土石流阻擋交通，致一名外國單車騎士受困，救難人員獲報後，所幸在當地居民的協助下，在獲報5個小時後便尋獲該名騎士，人也並無大礙。

台東197縣道素有「台灣紐西蘭公路」之稱，是全台唯一的公路碎石路段，也是單車族喜愛的秘境之一，而該名受困騎士為美國籍多倫多大學教授，日前受中研院邀請來台，正是為了體驗秘境之美，騎單車到台東197線遊玩，沒想到卻遇上受困窘境。

台東縣消防局說明，省道197線28K處日前發生坍塌，且豪大雨造成土石流，淹沒道路無法通行，泥濘甚至深及膝蓋，而美籍男子在9日早上就騎到山上，硬是通過滿地泥濘後，未料又看到前方坍塌，男子試圖走路邊通行，結果走到沒路，進退兩難的情況下慘受困。原本與兒子約在池上的父母，到了晚上遲遲等不到人便報警求救，因此警方上山搜索後，在昨晚11時許利用投射燈找到人。

惟現場泥濘深及膝蓋，救難人員難以通行的狀況下，現場媒體提供自己的四輪傳動吉普車，分批將救難人員送到對面。但參與救援的當地民眾表示，眾人距離騎士所在處仍有3公里，一位在台東太平營區當兵的當地年輕人，適逢放假，聽聞有人受困山區，因自身對這片山區熟識，在第一時間找到員警表示自願前往找人，惟當時天色昏暗，加上自己的照明設備不夠，只好先行回來待救難人員到齊再一同前往救援。

最後消防人員在凌晨5時許，於大約3公里外發現騎士，但道路落差較大緣故，救難人員架起繩索後才順利將人安全帶出，而男子也並無大礙。