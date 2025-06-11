摩斯漢堡「台大小福店」宣布熄燈　6/20為最後營業日

▲摩斯漢堡「台大小福店」傳出將於6月20日歇業。（示意圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡「台大小福店」傳出熄燈消息，門市貼出最新公告表示將營業至6月20日，消息一出讓大批校友超崩潰。對此，業者證實該店將停止營業，原因為校方建築物重建不得已關店。

摩斯漢堡「台大小福店」位於台灣大學小福樓2樓，自2012年開幕至今已13年，不料近日無預警貼出「珍重再見」的歇業公告，表示門市將營業至6月20日，消息曝光也引來不少人留言喊不捨。

對此，業者證實消息：「因校方建築物重建，本店將暫時停止營業，感謝您一直以來的支持與愛護，未來若有機會，我們期待再次為您提供安心、美味的餐點與服務。」

業者表示鄰近分店還有台科大店（台科大校內）與長興店（基隆路與長興路口）也享有3校聯盟優惠，公館商圈則有和平東路店、新生店與公館店可供選擇，歡迎消費者至其他分店用餐。

▲周記手工家常麵6月14日熄燈。（圖／部落客紫色微笑提供）

此外，位於台北市中正區城中市場、開業40多年的「周記手工家常麵」也宣布將於6月14日結束營業，店家以手擀刀切麵、現點現煮著名，麵條吃起來Q彈有嚼勁，提供牛肉麵、雙醬麵、酸辣麵、榨菜肉絲麵等10多款麵，價格65元起至140元，也有10多種湯品可選，最低是20元的味噌湯。

周記手工家常麵曾被英文亞洲週刊封為台灣美食之最，Google評論平均獲得4.2顆星，也數度登上國內各大媒體，如今歇業消息傳出也讓不少老客人不捨，在Google上留言「謝謝老闆多年的照顧，熟悉的味道會一直留在腦海裡」、「吃了好久了」。