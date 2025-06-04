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摩斯6月限定「超值省優惠券」出爐　有45元漢堡、10元地瓜條

▲▼摩斯漢堡。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡超值省優惠券延長至6月。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

摩斯漢堡「MOS超值省優惠券」加碼延長至6月，一次網羅18種組合優惠，包括+10元多1件、銅板優惠價等，可以爽吃漢堡最低45元起、地瓜薯條10元等，小確幸一次收。

▲▼摩斯漢堡6月限定「MOS超值省優惠券」。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）

▲MOS超值省優惠券一次看。（圖／翻攝摩斯漢堡官網）※點圖放大

摩斯漢堡最新「MOS超值省優惠券」有6大系列共18種組合優惠，首推「銅板優惠價」，包括超級大麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、和風蔬活牛肉堡、摘鮮綠元氣牛肉堡下殺最低59元起；「+10元多1件」優惠品項有黃金地瓜薯條、可樂／雪碧、摩斯咖啡、耶加雪菲。

另外還有「元氣早餐推薦」，最低45元就能吃到漢堡1顆；「飲品任選99元」可享9款指定飲品任選2杯只要99元；以及「超值獨享餐159元」共3款、「美味分享餐259元」共2款，即日起至6月30日限時開跑，只要於門市出示優惠券享優惠。

▲▼21風味館（21PLUS）。（圖／業者提供）

▲21風味館祭出4大限定組合折起。（圖／業者提供）

21風味館（21PLUS）至6月24日前則祭出「4大限定組合5折起」，包括「香草烤雞特價379元」、「香脆炸雞桶5入特價288元」、「香草烤雞+香脆炸雞桶5入特價619元」，以及「中杯經典冷飲買1送1（ 限定蜂蜜綠茶／無糖四季春）」，飲品優惠限消費任一品項才可享加購價，提醒21TOGO、台大微風門市及外送平台不適用此優惠。

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