【廣編】民歌運動50週年！新北市沉浸式特展登場　校園回憶一次重現

▲「唱自己的歌－新北市民歌50特展」即日起至6月22日在市府一樓大廳展出。

【廣編特輯】

圖、文／新北民歌西餐廳提供

民歌迷看過來！為紀念臺灣民歌運動邁入第50週年，新北市政府自6月6日至22日，在市府一樓大廳舉辦「唱自己的歌－新北市民歌50特展」，吸引市民與樂迷熱烈參與。展覽以沉浸式場景與創意互動裝置，重現校園民歌時代的青春記憶，帶領大家回到那段充滿旋律與理想的光陰。

朱副市長：民歌是新北的文化DNA

新北市副市長朱惕之表示，民歌不只是旋律，更是世代年輕人對土地與時代的回應。「從〈外婆的澎湖灣〉到〈龍的傳人〉，這些歌早已內化為我們的文化記憶。」他強調，新北長年推動民歌文化，透過展演、捷運合作、校園活動、社區歌謠班串聯等多元方式，讓民歌自然流動在城市日常中，成為屬於市民共同的聲音印記。



卡帶造型吸睛 踏上民歌時光軌跡

走進展場，首先映入眼簾的是大型卡帶造型的「50」立體裝置，象徵民歌運動走過半世紀的歷史印記。地面則以黑膠唱片意象鋪陳，彷彿引領觀眾穿越時空，走入民歌風靡的年代。

展區最吸睛的還有一整排鋼琴鍵造型的大事紀年表，記錄從1970年代起校園民歌的萌芽與發展，讓人邊走邊回味音樂如何成為一代人的集體記憶與精神座標。

三大場景登場 共創城市歌單

本次展覽以「體驗」為核心，打造如經典校園教室場景、擦出靈感的民歌客廳，以及新北民歌西餐廳等三大沉浸式場景，營造強烈時代感。參觀者可寫下心中最愛的民歌，投進「點歌箱」，參與共創新北專屬的民歌回憶。

此外，展場同步播放多場經典民歌演唱會影片，現場觀眾無論年長或年輕，皆被熟悉旋律吸引，不禁跟唱回憶，讓不同世代都能找到共鳴。





系列活動接力 傳唱民歌不間斷

新北市政府也規劃多場精彩活動為展覽加溫，包含新北市民歌50講唱會及演唱會均於展期中登場，邀請重量級歌手與主持人齊聚現場，帶來感動與經典，展現民歌跨越時代的魅力。

展覽資訊

展期：即日起至6月22日（日），每日10:00–18:00

地點：新北市政府一樓大廳（板橋區中山路一段161號）

更多活動詳情請上新北市文化局官網查詢，邀請市民一起走訪這場時光隧道，聽見屬於我們的歌。