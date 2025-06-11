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快訊／酒店妹遭砸殺今解剖！姊妹陪同求真相　年邁雙親家中悲等消息

記者黃彥傑、黃資真／花蓮報導

花蓮太平洋公園海岸8日下午發生一起恐怖命案，林姓酒店小姐(33歲)被框出場的呂姓男子(26歲)持石頭痛砸，再壓進水裡慘死，目前呂男已被法院裁定羈押禁見。檢方在今(11日)上午9點30分會同法醫進行解剖相驗，稍早家屬抵達花蓮殯儀館，表情相當哀痛。

▲▼ 酒店妹被客人狠殺，今天檢方解剖相驗，姊妹抵達花蓮殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲檢方解剖相驗酒店妹，姊妹抵達花蓮殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

據了解，林女家中為四姊妹，4人感情非常要好，父母因住在台中，加上年紀已80多歲、身體不好，難以搭車移動，因此由姊妹代為前往相驗，父母則是待在家裡心痛等待消息。

而檢方在9日下午2點30分到4點進行初步相驗，當時家屬就有到場。今天解剖相驗，姊姊與妹妹2人也2度到場，希望把確切死因的真相查明清楚，畫面中姊姊面露悲傷情緒，被一旁的妹妹攙扶著，可見對手足突如其來的死訊難以接受。

水利署監視器畫面拍下，在仁化海堤海邊呂男曾以石頭重擊林女頭部，在林女癱軟的情況下，將她拖入海中便試圖離去，但轉頭見林女爬起身，又回頭繼續毆打，最後將人直接拖入海中，林女便未再起身，最終遺體飄到太平洋公園海岸被發現。且在第一次相驗時，檢方初步檢視林女頭骨有碎裂情形，疑似是遭鈍器重砸成傷，因此今天解剖相驗將釐清造成林女死亡的關鍵為何。

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