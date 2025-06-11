公主抱蔣萬安！爆紅畢業生「曝1暖心原因」　誇市長蠻壯的

▲徐雋昊「公主抱蔣萬安」爆紅。（圖／翻攝蔣萬安臉書）



網搜小組／劉維榛報導

台北市長蔣萬安第一次被「公主抱」，獻給了石牌國中畢業生徐雋昊，逗趣合照引來2.5萬網友朝聖，蔣萬安更幽默形容，「原來這就是萬安緊抱！」對此，徐雋昊也在市長臉書親回，看市長站一天太累了，因此才動起公主抱的念頭，並笑稱市長真的很壯。

蔣萬安日前市長獎頒獎，對畢業生拍照「來者不拒」，其中徐雋昊要求公主抱，讓蔣萬安笑稱，「原來這就是人生第一次被公主抱的感覺，原來這就是萬安緊抱，謝謝石牌國中市長獎得主徐雋昊同學！」

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底下引來萬人笑翻，「同學居然抱得起市長！也太強」、「一輩子難忘的畢業典禮」、「弟弟看起來很斯文，怎麼力氣這麼大」、「拋起來吧～難得」、「以後萬安警報時就會想到這個畫面」、「果然『抱走市長』獎，好強的同學」、「若有女生搶到市長獎，又能將市長公主抱，一定更轟動」、「右邊那位好搶戲」。

徐雋昊也現身在留言串回應，他看市長站了一天感覺很累，所以想公主抱讓他休息幾秒，「市長很親民，抱起來感覺有在練，蠻壯的！」

事實上，「超級大力士」徐雋昊是柔道、角力選手，還拿下「全國角力錦標賽暨國家代表隊選拔賽亞軍」，而他國中三年就獲獎31次，重量60公斤的他擁有健壯體格，因此能輕鬆抱起70公斤的蔣萬安。

徐雋昊小時候因為患有注意不足過動症，醫生建議需要有規律運動，將體力好好發洩，因此他從小就與爸爸學習，並進入有柔道、角力項目的石牌國小就讀，一路讀到石牌國中，還誓言三年後要想新的姿勢再與市長合照。

至於未來是否要加入奧運選手，徐雋昊謙虛回應，「如果真的要摔到奧運，太難了，所以想說先把國內部分先摔好，就不錯了。」