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卓榮泰砍地方補助款惹議　老同事憶：以前他很溫和講理

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢，右為北市民政局長陳永德。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安市、民政局長陳永德。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中央刪減補助款爭議延燒，行政院長卓榮泰日前以輪迴比喻，引發在野黨與地方政府不滿。台北市長蔣萬安直言，卓的輪迴說就是「順我者昌、逆我者亡」，這不是一個治理國家應有的作為。曾任北市議員、現為北市民政局長的陳永德說，過去和卓院長曾經是同事，都是松山信義選出來的議員、立委，當時覺得他人很溫和講理。

藍議員鍾小平質詢時問到，中央砍了地方一般補助款，影響有哪些？蔣萬安說，在非指定用途項目很大部分是在教育、社會福利還有基礎設施，具體包括重陽敬老金、育兒津貼、生育補助、好孕專車等。基礎工程部分，道路安全維護、整修等，北士科這些就直接受影響。後續如果需要盤點支應，確實會有排擠效應。

鍾小平表示，行政院這樣無差別砍預算，也不是不知道會得罪台北市選票，不管2026、2028選舉，砍30多億元，就是要阻止蔣萬安高票連任、台中市長盧秀燕選總統的絆馬索，「得罪老人、孩子、基礎設施都不怕，就是要幹到底、意識形態掛帥到底」。

蔣萬安直言，卓榮泰的輪迴說，就是「順我者昌、逆我者亡」，感覺很像黑道幫派，這不是一個治理國家應有的作為。

鍾小平說，所謂輪迴說，下次會不會變成草履蟲、聖賢又或者幫派流氓？台北市貢獻給中央的稅收可能超過一兆，然而真正地方能收的稅，沒有統籌分配款、補助款，預算編不出來很困窘，台北市相對有錢，但實際上卻是「貧窮貴公子」。

民政局長陳永德則說，「輪迴」涉及宗教不敢講，但民生一定會受影響，比如很多鄰里基層建設、專案生育獎勵金，甚至今年發給里長1個半月的年終奬金，本來是中央要補助，現在會不會要地方吞下來？包含里鄰長的福利都會受到影響。

陳永德直言，卓院長曾經和他是同事，都是松山信義選出來的議員、立委，當時覺得他人很溫和講理，當然在他的位置，因為要報復，刪預算本來就是民意代表權力，很多其實都是保留下來，如同設但書一樣，現在刪一般補助款，37.9億很多，這是依法要給地方的補助款，不應該刪。

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