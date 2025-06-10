頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

記者陳家祥／台北報導

近來適逢校園畢業季，台北市長蔣萬安也將到各級學校頒發市長獎。而上個週末時，蔣萬安赴大安高工頒獎時，突然與學生上演「公主抱」環節，他也在臉書分享，「原來這就是人生第一次被公主抱的感覺⋯，原來這就是萬安緊抱」。今他赴議會備詢前受訪說，歡迎同學發揮創意，但坦言有一年比一年越激烈的感覺，「所以，嗯...，我期待，但是...，同學可以發揮創意」。

▲石牌國中市長獎同學公主抱台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

蔣萬安今赴市議會備詢前，被問到週末頒發市長獎時被學生公主抱一事，他說，當天是市長獎的頒獎，這位石牌國中的徐同學一上台，就跟他父親就把衣服脫掉。蔣說，因為徐同學是角力選手，當下徐同學表示「市長，公主抱」，以為是要他抱同學，後來徐同學說「市長，我抱你」，他這才跳上去、讓徐同學一把抱起。

「我覺得非常有趣，因為這是我人生第一次被公主抱。」蔣萬安稱讚，徐同學真的非常有力氣，抱他的時候拍照完全沒有晃動，當下當然覺得非常新奇。

蔣萬安提到，市長獎他一開始就有告訴同學，辛苦3年終於得到市長獎殊榮，所以當天雖然有將近2000位同學，他從早上站到下午7個多小時，「但是我說今天主角是同學，我非常願意多花一些時間，你們要擺任何姿勢我全力配合，不管是Y2K、比耶、比讚，或是要抱我、比鬼臉，我都盡量滿足同學」。

蔣萬安表示，最重要的是，謝謝同學及家長他們過去這段期間的付出，也得到好的成果，接下來還有小學及高職同學的市長獎頒獎，「我想，也請同學發揮創意，感覺有一年比一年越激烈的程度，所以，嗯...，我期待，但是...，同學可以發揮創意」。