沈伯洋家族被爆賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

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沈伯洋扣他人紅帽、家族竟賺紅錢　蔣萬安：這才是卓榮泰說的輪迴

記者陳家祥／台北報導

民進黨不分區立委沈伯洋近來被披露，父親以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可大賺人民幣。對此，台北市長蔣萬安今（10日）表示，看到有些民進黨人士平時每天扣人紅帽子，結果發現自己家族在賺紅錢，「不要雙標、絕對不要雙標，現在看到這迴力鏢回來，這才是卓院長所說的輪迴」。

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨議員王欣儀質詢時問到，面對大罷免案，是否應該要視為期中選舉看待？何時要投入輔選、反罷免？蔣萬安說，過去已經表達過，台北市這5席國民黨立委表現大家有目共睹，為民眾監督中央政府施政、看緊荷包，也幫台北市政府積極協助解決很多問題，「我會和他們站在一起面對大罷免，這確實非常荒謬、不具正當性」，預計等議會的會期到一段落，就會來協助立委。

至於日前親綠名嘴Grace吳靜怡踢館徐巧芯碰壁，蔣萬安說，這也凸顯這次大罷免不具有正當性，說穿了就是選輸不服輸、要翻桌，目的要讓立法院翻轉、民進黨成為多數，「民眾眼睛也是雪亮的，不認同這次大罷免的人能勇敢站出來，投下不同意票」。

蔣萬安說，罷免案其實也是對賴總統、對中央政府的一次不信任投票，民眾也應該好好檢視過去這段期間，中央政府有沒有好好做事、照顧百姓生活，還是一昧發動大罷免製造社會對立跟衝突？民眾應該很清楚，不認同這樣的大罷免、不認同這樣的政治操作，就要出來投不同意票。

蔣萬安說，不管是掉幾席，民進黨就是希望翻轉國會少數局面，未來中央政府的施政更不會受到監督制衡，民眾要了解這點，會削弱監督力道，「包括現在違法刪減地方補助款，會更加違法濫權」。

另外，王欣儀還問到，這幾天沈伯洋聲稱被中共網軍造謠，說家族在中國經商是洗產地，結果被披露父親在中國是以中國台灣籍申請進出口許可，還用中國台灣的名稱賺美金，與他高舉抗中保台、嚴詞批評台商言論是自相矛盾，「對於民進黨為了護航自家人，可以雙標言行怎麼看待？」

蔣萬安說，之前發生民進黨內有共諜的時候，他就一再強調，如果照民進黨邏輯，難道黨內養越多共諜就越愛台灣嗎？完全不合理，「現在看到有些民進黨人士平時每天扣人紅帽子，結果發現自己家族在賺紅錢，不要雙標、絕對不要雙標，現在看到這迴力鏢回來，這才是卓院長所說的輪迴」。

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