已說明T17、18地上權在新壽手上　蔣萬安：市府直接與輝達談

▲市議員游淑慧質詢市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳宣布海外總部將落腳台北市的北士科，市長蔣萬安也證實輝達相中的正是目前由新光人壽持有地上權的T17、18，但日前一度傳出市府推薦鄰近的T12地塊。對此，蔣萬安今（10日）說，市府也有說明、輝達也了解，目前T17、18地上權是在新光人壽手上，現在市府會直接跟輝達具體來談。

國民黨議員游淑慧質詢時問及輝達選定北士科T17、18作為總部一事，外傳又卡關，是市府在旁觀，沒有積極協助？還是輝達三心二意改變心意？還是持有地上權的新壽擺爛？

游淑慧也點出，根據北市府與新壽的合約，新壽必須在地上權設定登記日的5年內拿到使照，也就是必須在116年2月14日拿到使照，距今僅剩18個月。但新壽才剛在6月5日完成變更設計的都設審查，後續還有很多程序要跑，即便現在開始蓋、明天市府就給建照，這麼大量體3年8個月蓋得完？

對此，建管處長虞積學上台答詢時坦言，「很拚」，因都審通過、送進來審查拿建照，差不多要3個月。游淑慧說，3年8個月會只剩3年5個月、更拚了。

蔣萬安強調，去年就有跟輝達聯繫，也成立專案小組，目前都持續定期會跟輝達開會。經市府詢問後，輝達明確指出目前是選定T17、18，市府也有說明、輝達也了解，目前地上權是標給新光人壽手上，「我們現在會直接跟輝達具體來談，先看他需求」。

游淑慧也說，先前高雄市長陳其邁在備詢時，被問及輝達落腳北士科會不會心碎時？當時陳語帶玄機說「有些事我不能說」。游提醒蔣萬安，輝達這件事還有可能被截胡、被攔胡，如果輝達跑到其他縣市，對台北市政府是非常重大的傷害。

游淑慧表示，因為新壽拿了那一塊土地正在擺爛中，即便依規定再延長2年，要蓋也很拚；游要求，現在不是市府跟輝達的聯繫，而是要拿出最強硬的態度去面對新壽。

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）