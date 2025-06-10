「罷免是對賴清德不信任投票」　蔣萬安籲支持者出門投不同意票

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民團推動的全台大罷免，各案將陸續跨過第二階段門檻，待中選會公布最終投票日。台北市5席國民黨立委也將面臨保衛戰，面對國民黨上下期盼能具體聲援，台北市長蔣萬安今（10日）表示，「罷免案其實也是對賴總統、對中央政府的一次不信任投票」，喊話民眾不認同的話就要出來投下不同意票；他也說，預計議會的會期告一段落後，就會來協助5位立委。

國民黨議員王欣儀今在總質詢時問到，面對大罷免案，是否應該要視為期中選舉看待？何時要投入輔選、反罷免？蔣萬安說，過去已經表達過，台北市這5席國民黨立委表現大家有目共睹，為民眾監督中央政府施政、看緊荷包，也幫台北市政府積極協助解決很多問題，「我會和他們站在一起面對大罷免，這確實非常荒謬、不具正當性」，預計等議會的會期到一段落，就會來協助立委。

至於日前親綠名嘴Grace吳靜怡踢館徐巧芯碰壁，蔣萬安說，這也凸顯這次大罷免不具有正當性，說穿了就是選輸不服輸、要翻桌，目的要讓立法院翻轉、民進黨成為多數，「民眾眼睛也是雪亮的，不認同這次大罷免的人能勇敢站出來，投下不同意票」。

蔣萬安說，罷免案其實也是對賴總統、對中央政府的一次不信任投票，民眾也應該好好檢視過去這段期間，中央政府有沒有好好做事、照顧百姓生活，還是一昧發動大罷免製造社會對立跟衝突？民眾應該很清楚，不認同這樣的大罷免、不認同這樣的政治操作，就要出來投不同意票。

蔣萬安說，不管是掉幾席，民進黨就是希望翻轉國會少數局面，未來中央政府的施政更不會受到監督制衡，民眾要了解這點，會削弱監督力道，「包括現在違法刪減地方補助款，會更加違法濫權」。