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懶人包／沈伯洋父親「賺紅錢爭議」狂燒　事件始末一次看

▲419反統戰大遊行，立委沈伯洋致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者林敬旻攝)

記者郭運興／台北報導

近日港媒《大公報》、《文匯報》接連刊登長篇報導，指控民進黨立委沈伯洋父親沈土城過去與中國企業頻繁往來、涉嫌洗產地、賺紅錢，甚至婚內出軌中國女子，引起各界議論，沈伯洋則多次親上火線澄清父親公司爭議。對此，《ETtoday新聞雲》特別整理事件時間線與重要資訊，供讀者參考。

回顧整起事件始末，6月3日港媒《大公報》、《文匯報》刊登全版報導，指控民進黨立委沈伯洋的父親沈土城在中國經商賺取上億元人民幣，並涉嫌透過「黑熊學院」等民防組織騙取資源、洗產地，甚至婚內出軌中國女子。

6月4日，沈伯洋透過臉書強硬回應，港媒的指控是中國認知作戰的一環，強調父親的公司主要在中南美洲經營貿易，進口來源遍及多國，並非針對中國，他也澄清貿易行為是根據客戶需求採購和運送，絕非「洗產地」。

沈伯洋指出，父親的公司依法登記，進出口符合法規，且自2019年後已六年未前往中國，痛批港媒和在台灣的「紅媒」造謠，並表示將對散播不實指控提告，呼籲盡速通過赴中管理法案。

事件到了6月5日，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮宣布，經查「台獨頑固分子」沈伯洋之父沈土城在台灣企業兆億有限公司擔任負責人，該公司與大陸某些企業存在貿易往來與業務合作，從中謀取經濟利益。國台辦決定對兆億有限公司實施懲戒，禁止其與大陸組織、企業、個人進行任何交易、合作，並將採取其他必要措施。

對此，沈伯洋再次解釋，家中公司是中南美洲貿易商，向世界各國下訂單採購並運送至目的國，對其公司實施貿易處罰是中國犧牲自己人民利益的行為，是愚蠢的意識形態操作。

6月7日，民進黨發言人吳崢表示，這是「中國廠商賺走了沈爸爸的錢」，而非沈伯洋父親賺「紅錢」，並質疑若此行為被視為「通中」，是否所有與中國有貿易往來的台灣公司都應被禁止。

6月8日，沈伯洋本人則再次針對外界疑問進行回應。他強調家中是「中南美台商」，而非「中國台商」，赴中仍有風險，是他一貫的主張，並表示早在2019年就勸父親不要去中國，而父親也已六年未去中國。另外，他也解釋，過去說法是「對中國來講，交流就是統戰，所以必須要有風險控管」，而非籠統地說交流就是統戰。

6月9日，國民黨桃園議員凌濤再度揭露，中國海關總署（GACC）官方網站裡赫見沈伯洋父親的「兆億有限公司」登記在案，且竟然是以「中國台灣」向中國海關登記，質疑怎麼別人做生意就是搞統戰搞紅錢，沈伯洋父親沈土城做生意就是經商？

沈伯洋隨即則回應，今天有媒體才刊出中國對他的攻擊，是系統性的攻擊，且不乏在地協力者，結果國民黨就自己跳出來開一個抹黑記者會，還沒說誰是在地協力者，就馬上有人出來應和中國所謂攻擊的資料。

沈伯洋強調，拜託一定要看清楚中國的手法，他們家本來就是中南美台商，做進出口的，國民黨說發現有進出口登記，真不知道說什麼才好，中國這種鋪天蓋地的手法，只會越來越多、越來越嚴重。

▼凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

▲凌濤揭露沈伯洋父中國經商資料。（圖／國民黨提供）

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