館長YT直播線上20人萬觀看　一堆大陸粉絲搶合照：歡迎來上海

▲館長抵達餐廳後，一堆粉絲搶著合照。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日搭機前往上海，預計15日返台，期間將走訪上海及杭州多個知名景。館長10日晚間抵達上海後全程在YouTube直播，線上人數創新高，來到20萬人。館長離開飯店後前往餐廳吃飯，許多上海的粉絲紛紛前往現場合照、贈禮。

館長10日晚間離開飯店，徒步走了至少10分鐘到餐廳，期間聽著當地導遊介紹建築、車輛及生活等。館長表示，許多人說他是被招待、安排，因此他故意徒步前往餐廳，想看看那些人怎麼說。

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此外，有網友留言嗆館長挑上海有名的地方觀光，疑似幫中國外宣。對此，館長直接大罵，認為出國都是去觀光，怎麼可能會去貧民窟之類的地方，比如外國人來台灣也是逛101之類的。

館長抵達餐廳後，許多粉絲紛紛上前合照，不斷笑說「歡迎來上海」、「柯文哲加油、台灣加油」，並贈送飲料、水果等禮物。期間，也有大陸人直言不認同館長的理念，但很歡迎對方來大陸。

館長的直播人數不斷飆高，從13萬人在線觀看，一路飆到20萬人，人數仍在持續增加中。

▼館長喝著粉絲送的奶茶。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）

