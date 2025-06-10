4大勞動法名師開講　新北免費研討會6／28起跑

▲4大勞動法名師開講，職場性別事件樣貌與案例分享。（圖／新北市勞工局提供）



記者郭世賢／新北報導

最強勞動法研討會來了！新北市勞工局與政大法學院勞動法與社會法中心、臺灣勞動法學會再次攜手合作，力邀邱駿彥、劉士豪、劉志鵬、郭玲惠4大名師，於6月起強檔推出4場次「勞動法實務研討會」，聚焦特殊勞動保障、工資工時與職業災害等重大議題，並藉由「學界報告、律師與談」模式，創造更深刻對話。活動完全免費，名額有限，即刻手刀報名！

勞工局表示，首場實務研討會將於6月28日舉行，以「特殊勞動保障」為主題，由文化大學邱駿彥教授主持，上半場為中興大學洪瑩容副教授分享「平台工作者的保障」，並由明理法律事務所李瑞敏律師與談，希望能在僱傭或承攬關係的爭辯裡找到共識。

下半場則由政治大學林佳和副教授發表「志工、公法救助與其他法律關係下『非勞工』之勞動保障」，闡述志工、義工、以工代賑等善意施惠勞動力，在勞動法上的保護與權益，同時由勝綸法律事務所李柏毅律師擔任與談，精采交鋒不容錯過。

後續三場次「工資與工時」、「職業災害」、「工會與團體協約」也將於7月12日、7月26日及8月23日陸續舉行，四場次同步開放報名，歡迎有興趣的民眾速洽「新北勞動雲-勞動教育平臺-課程查詢」。