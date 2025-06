快訊／奧地利驚傳校園槍擊　增至8人死亡

▲ 格拉茲一所學校發生槍擊。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

奧地利第二大城格拉茲(Graz)一所學校發生槍擊,當地《克朗報》(Kronen Zeitung)報導,目前已知有8人死亡及多名師生重傷,而死者中包括槍手,被發現陳屍廁所。

綜合《路透》及BBC等外媒,警方證實於當地10日上午10時在Dreierschützengasse街上展開行動,這條街上有一所名為BORG Dreierschützengasse的中學,但當局未點名這所學校。當地媒體稱有多人受到重傷,包括教師與學生,據信槍手已舉槍自盡。

