快訊／奧地利驚傳校園槍擊　增至8人死亡

▲ 格拉茲一所學校發生槍擊。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利第二大城格拉茲（Graz）一所學校發生槍擊，當地《克朗報》（Kronen Zeitung）報導，目前已知有8人死亡及多名師生重傷，而死者中包括槍手，被發現陳屍廁所。

綜合《路透》及BBC等外媒，警方證實於當地10日上午10時在Dreierschützengasse街上展開行動，這條街上有一所名為BORG Dreierschützengasse的中學，但當局未點名這所學校。當地媒體稱有多人受到重傷，包括教師與學生，據信槍手已舉槍自盡。

At least 5 dead in a rampage at school shooting in Graz, Austria

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奧地利內政部則僅稱，包括槍手嫌疑人在內等多人恐怕已經身亡。警方行動仍在持續，目前持續疏散大樓內部人員，地面部署包括特警等大量警力。

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