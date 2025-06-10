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沈伯洋反對軍人加薪案　國民黨：自家賺紅錢卻怕國軍過太好？

▲▼民進黨立法委員陳素月、何欣純、沈伯洋、賴瑞隆、蔡易餘共同召開「台灣防線要守住，慎防中國洗產地，關稅談判更不利！」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會今（10日）審查「軍人待遇條例」修正草案，民進黨團反對藍白「一手砍國防預算，一手討好軍人。」綠委沈伯洋痛批，藍白擋國防、廢民防，然後立法做一個國防部已經做完的事情，這群立委真的有夠不適格。國民黨發言人楊智伃反譏，沈伯洋家族在中國「大展紅圖」，卻在立院反對軍人加薪，「連國防安全最基本的基層軍人福利都反對！是怕國軍加太多？過太好嗎？」

楊智伃指出，沈伯洋自己家族企業被揭露在中國登記「中國台灣」七成五的交易在中國，今天在立法院民進黨全體反對軍人加薪2萬元，連國防安全最基本的軍人福利都反對！沈伯洋至今面對事實的揭露，只說：「我實在不知道該說什麼才好。」反對軍人福利加薪，更辯說「4月1日就加過了」。

楊智伃質疑，請問沈大立委，4月1日加薪的金額，跟今天提案的金額有一樣嗎？沈大立委如此小氣，連給軍人多加薪都要「省」嗎？自家在大陸賺錢、賺差價、賺利潤、賺紅錢，一毛都省不了，連給國軍的福利都要錙銖必較？是怕國軍加太多？過太好嗎？

最後，楊智伃批評，民進黨口口聲聲說「支持國軍」，結果連最基本的加薪都要省、都要擋？沈伯洋的雙標嘴臉，再次暴露無遺！對中賺飽飽，對國軍斤斤計較！

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