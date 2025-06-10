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「國軍加薪3萬」卓榮泰擬提救濟　國民黨團：民進黨嘴巴支持實際打壓

▲▼行政院長卓榮泰接見永續行銷聯盟。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

記者崔至雲／台北報導

立法院會今（10日）三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，新增志願役加給，未來志願投入軍旅者每月發給新台幣3萬元，明定明年1月1日施行。不過行政院長卓榮泰指出，軍人加薪條例行政院將提出憲法救濟。對此，國民黨團批，民進黨嘴巴支持國軍，實際打壓國軍、欺負軍人，阻礙法案施行，這才是民進黨政府對國軍弟兄最真實的態度，國軍弟兄絕對無法認同，更不能接受。

《軍人待遇條例》、《國軍退除役官兵輔導條例》今三讀通過，志願役勤務加給從每月1萬元增加至3萬元，義務役薪資從現行2萬1350元提高7240元，達到最低基本工資的2萬8590元，並恢復退役上校以上階級軍人子女教育補助。其中，地域加給新增其分級不得以役別和階級為標準之限制，並增設超時加給，未休假日將轉換為補償金。

114年度國防預算為6,470億元，佔GDP2.45%，若提高到3%，國防預算將增加到8,044億元。國民黨團認為，在大幅支出國防預算同時，也應嘉惠國軍官兵弟兄，特別是24小時待命的第一線基層戰鬥部隊，更需照顧其生活及家庭開支所需，讓其無後顧之憂，發揮專業、一心一意保家衛國。現階段國軍召募困難，編現比僅78%，而合理的編現比才能維持一定戰鬥力，因此必須在薪資上做出合理提高，才是具體可行的作法。

然而卓榮泰今日指出，軍人加薪條例行政院將提出憲法救濟，國民黨團嗆，民進黨嘴巴支持國軍，實際打壓國軍、欺負軍人，阻礙法案施行，這才是民進黨政府對國軍弟兄最真實的態度。國軍弟兄絕對無法認同，更不能接受。

國民黨團表示，民進黨政府放縱綠色權貴吃香喝辣、貪贓枉法，卻不讓國軍弟兄合理提升待遇，是標標準準的雙標。國民黨團公開呼籲，請民進黨政府儘速讓軍人加薪法案實施上路，才是捍衛國家安全、照顧國軍的正本清源之道。
 

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