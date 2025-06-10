國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，目前藍綠罷免案差距仍為31比0，15件罷免綠委案更有11件已經宣告失敗。對此，表態參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中今（10日）點出「國民黨大罷免3錯誤」，分別是「大戰略發生錯誤」、「戰術錯誤」、「戰力不足」，他認為，國民黨一下大罷免、一下要公投，戰術調來調去，到最後沒有人力又便宜行事，組織名冊也出現問題，充分顯示國民黨戰力不足，最後當然變成31比0的差距。

張亞中接受節目《中午來開匯》專訪談到大罷免表示，當國民黨採取「以罷制罷」的時候，就確定對方罷免的正當性，好比「你打我一拳我打你一拳，那就表示他打你是對的」。

張亞中表示，國民黨也該考慮有沒有人力能從事像民進黨的大罷免行動，民進黨有豐沃的外圍團體，罷免需要非常高的成本，而且從這次罷免也看得出國民黨組織有鬆動的情形，因此發生造假、死亡連署的事情，正好被民進黨抓到把柄，往前一直打，當然可以說「辦藍不辦綠」，但就像闖紅燈抓你不抓別人怎麼辦？所以這時候應該更謹慎一點。

張亞中指出，自己當初就是主張「全面反對」，要把大罷免的意涵講清楚，民進黨要罷免全部立委是違反憲政的，為了要在立法院獨大、為了政黨私利在做這件事，如果這個概念用文字不斷去宣傳，應該會有更大的反罷效果。

張亞中認為，國民黨為了跟上民進黨的大罷免，可是沒有人力，因此做了很多讓對方抓到把柄的事情，自己主張過「全力迎戰，但是全力反對」，另外還有建議過「重點懲戒」，國民黨還是要回應大罷免，但是要找1、2個綠委作為象徵性懲戒即可，民進黨打你30幾個、國民黨就打你這兩個，而且這兩個是一定要打下來的。



張亞中點出「國民黨大罷免3個錯誤」，第一個「大戰略發生錯誤」，以罷制罷大戰略錯誤。第二個「戰術錯誤」，一下大罷免、一下要公投、一下要倒閣、一下要罷免賴清德，戰術調來調去。第三個「戰力不足」，證明現在國民黨沒辦法完成罷免第一階段、第二階段無連署，不像以前黃士修、毛嘉慶等人用絕食連署公投，國民黨沒有這種戰鬥力，到最後都是便宜行事，又發現組織名冊可能都出現一些問題，這次大罷免充分顯示國民黨戰力不足的問題，這3個錯誤最後當然變成31比0的差距。

最後，張亞中強調，知恥近乎勇，了解國民黨的問題，才可以迎接第三階段的大罷免，國民黨一定全力迎戰，大家在投票日只要做一件事情國民黨就贏了，就是走出門投下反對大罷免，但怎麼讓藍營支持者願意走出來、感動他們，讓他們願意走出家門投下反對，是國民黨現階段最重要的事情。