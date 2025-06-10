國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表示黨主席選改將於9月改選，但卻傳出立法院國民黨團總召傅崐萁系統主張延後改選，更被媒體形容是「造反」。對此，表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今（10日）表示，自己當然主張按時程選舉，但尊重31個遭罷免的藍委，他相信立委與黨中央均會有能力判斷是否需要延期，對罷免是否有利，結果由雙方均共同承擔。

張亞中於節目《中午來開匯》專訪被問到「據傳傅崐萁串聯中常委，醞釀提案延期黨主席選舉」，他表示，自己當然是主張按照時程選舉，但為什麼說必須尊重31個立法委員，因為對他們來講是面對罷免生死之戰，由他們認為延期對罷免選舉是否有利，自己作為一個黨員，今天願意尊重黨中央，換句話說黨中央要延，他不會一直去堅持自己的意見，他沒有這麼沒水準，但是只是要提醒，如果黨的制度、黨主席講話出來，但又能隨時改變的話，黨的社會形象會怎麼樣？

張亞中表示，若是自己有幸當選黨主席，他希望修改黨章，如果國民黨在2028年贏得政權，將來的黨主席就是未來的總統，如果是輸掉選舉，就要馬上開始改選新主席，新任主席將會在2028年5月20日上台，也就是他這次如果選上，任期自動縮短1年半至2年的時間，希望用這個方法來調整制度。

事後，他也發文重申，制度必須嚴肅看待，依照黨章規定，本屆黨主席選舉應於五月啟動選務程序，並於八月黨代表大會前完成，此次則無不可抗力因素，理應依制如常，他已經於年初即多次呼籲黨中央，應早做規劃，勿再陷入「程序不清、節奏紊亂」的困境，如今看來，又再次重蹈覆轍。

張亞中透露，自己曾多次委由辦公室主任何啟聖教授，正式請求拜會黨秘書長，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲遲無法見面。在資訊不對等的情況下，只能依據過往規劃與可能時程，自行評估，遂於5月22日正式宣布參選。

張亞中認為，朱立倫主席應是經過深思熟慮，受專訪刊出有關本屆黨主席選舉的選務時程。若有調整，應按規矩走，真有特殊情勢需調整時程，應由「利益相關者」正式提出，由本黨決議通過。

張亞中強調，如今本黨面臨「大罷免」挑戰，31位立委遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關立委公開提出，由立法院黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定，他相信立委與黨中央均會有能力判斷是否需要延期，延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。

張亞中認為，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。這不只是對黨內的交代，更是對全民的誠信考驗，台灣社會已歷經太多政治算計，唯有誠實面對、公開透明，才能重拾民眾對本黨的信任。

另外，張亞中也特別提醒，國民黨能否安然度過第三階段罷免，不僅靠文宣與策略，更仰賴社會對國民黨的整體印象與好感認同。包括主席選舉時程與任何重大決策都不能只看一時權謀，更須放眼全局，思考，避免再陷入「見樹不見林」或「見近不見遠」的危境。

張亞中說，本人在黨中央眼中「人微言輕」，相關建議，下情無法上達。因此，有關黨主席選舉時程或是否延期，本人事實上不會有任何發言權，均尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，而不會中途放棄。原因至為簡單，在參選黨主席的過程中，本人從不以名利得失為算計考慮，只想有機會為黨建立理念、制度。

最後，張亞中強調，從此次國民黨連個黨主席何時改選？對是否要依制度行事？要否延期？如何延期？都會有莫衷一是的鬧劇現象來看，這哪裡是個百年政黨應有的事，這不正是本黨需要徹底改革的理由嗎？