　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張亞中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表示黨主席選改將於9月改選，但卻傳出立法院國民黨團總召傅崐萁系統主張延後改選，更被媒體形容是「造反」。對此，表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今（10日）表示，自己當然主張按時程選舉，但尊重31個遭罷免的藍委，他相信立委與黨中央均會有能力判斷是否需要延期，對罷免是否有利，結果由雙方均共同承擔。

張亞中於節目《中午來開匯》專訪被問到「據傳傅崐萁串聯中常委，醞釀提案延期黨主席選舉」，他表示，自己當然是主張按照時程選舉，但為什麼說必須尊重31個立法委員，因為對他們來講是面對罷免生死之戰，由他們認為延期對罷免選舉是否有利，自己作為一個黨員，今天願意尊重黨中央，換句話說黨中央要延，他不會一直去堅持自己的意見，他沒有這麼沒水準，但是只是要提醒，如果黨的制度、黨主席講話出來，但又能隨時改變的話，黨的社會形象會怎麼樣？

張亞中表示，若是自己有幸當選黨主席，他希望修改黨章，如果國民黨在2028年贏得政權，將來的黨主席就是未來的總統，如果是輸掉選舉，就要馬上開始改選新主席，新任主席將會在2028年5月20日上台，也就是他這次如果選上，任期自動縮短1年半至2年的時間，希望用這個方法來調整制度。

事後，他也發文重申，制度必須嚴肅看待，依照黨章規定，本屆黨主席選舉應於五月啟動選務程序，並於八月黨代表大會前完成，此次則無不可抗力因素，理應依制如常，他已經於年初即多次呼籲黨中央，應早做規劃，勿再陷入「程序不清、節奏紊亂」的困境，如今看來，又再次重蹈覆轍。

張亞中透露，自己曾多次委由辦公室主任何啟聖教授，正式請求拜會黨秘書長，盼能了解相關時程與選務進度，卻遲遲無法見面。在資訊不對等的情況下，只能依據過往規劃與可能時程，自行評估，遂於5月22日正式宣布參選。

張亞中認為，朱立倫主席應是經過深思熟慮，受專訪刊出有關本屆黨主席選舉的選務時程。若有調整，應按規矩走，真有特殊情勢需調整時程，應由「利益相關者」正式提出，由本黨決議通過。

張亞中強調，如今本黨面臨「大罷免」挑戰，31位立委遭遇政治追殺，形勢確實嚴峻。若以因應罷免為由主張延後選舉，應由相關立委公開提出，由立法院黨團形成共識提案，交由黨中央共同決定，他相信立委與黨中央均會有能力判斷是否需要延期，延期對罷免是否有利，而其結果，雙方均共同承擔。

張亞中認為，若確定延期，黨中央務必清楚交代原因與未來的具體調整時程。這不只是對黨內的交代，更是對全民的誠信考驗，台灣社會已歷經太多政治算計，唯有誠實面對、公開透明，才能重拾民眾對本黨的信任。

另外，張亞中也特別提醒，國民黨能否安然度過第三階段罷免，不僅靠文宣與策略，更仰賴社會對國民黨的整體印象與好感認同。包括主席選舉時程與任何重大決策都不能只看一時權謀，更須放眼全局，思考，避免再陷入「見樹不見林」或「見近不見遠」的危境。

張亞中說，本人在黨中央眼中「人微言輕」，相關建議，下情無法上達。因此，有關黨主席選舉時程或是否延期，本人事實上不會有任何發言權，均尊重黨中央的決定，但一定會參選到底，而不會中途放棄。原因至為簡單，在參選黨主席的過程中，本人從不以名利得失為算計考慮，只想有機會為黨建立理念、制度。

最後，張亞中強調，從此次國民黨連個黨主席何時改選？對是否要依制度行事？要否延期？如何延期？都會有莫衷一是的鬧劇現象來看，這哪裡是個百年政黨應有的事，這不正是本黨需要徹底改革的理由嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
才跟女兒說「要去逛街」！板橋女遭撞死　肇事運將喊：煞車失靈
全聯熱便當「10元」！　限量開搶
綠色共諜賣掉賴清德！4人續押庭開審
快訊／苗栗男「被沖進涵管裡」遺體流出
快訊／作家南方朔辭世　享壽78歲
獨／前職棒球星醉駕衝球場！警驚呼：0.50很高欸
傾斜了！萬海貨輪「還在燒」恐整艘沉沒　空拍畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭爆濫用公務車去推拿　史哲否認：舊傷復發「順路貼膏藥」

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

藍營強推國軍加薪違反預算法　行政院：將研議合法合憲救濟

沈伯洋反對軍人加薪案　國民黨：自家賺紅錢卻怕國軍過太好？

台灣原聲童聲合唱團在教宗面前演唱　賴清德今接見讚完成創舉

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

電話騷擾案開戰！羅智強對賭辭立委　柯建銘：我已去刑事局報案

蔣萬安稱市府將直接與輝達談T17、18　議員提醒別被陳其邁攔胡

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

遭爆濫用公務車去推拿　史哲否認：舊傷復發「順路貼膏藥」

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

國民黨主席選舉延期？　張亞中：相信立委、黨中央有能力判斷

航港局推動台灣藍色公路品牌Taiwan Hi　獲經濟部國家產業創新獎

藍營強推國軍加薪違反預算法　行政院：將研議合法合憲救濟

沈伯洋反對軍人加薪案　國民黨：自家賺紅錢卻怕國軍過太好？

台灣原聲童聲合唱團在教宗面前演唱　賴清德今接見讚完成創舉

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

電話騷擾案開戰！羅智強對賭辭立委　柯建銘：我已去刑事局報案

蔣萬安稱市府將直接與輝達談T17、18　議員提醒別被陳其邁攔胡

台東警察節慶祝大會登場　表揚績優警力展現治安決心

文資拉警報！明星「小白」去年才走　彰化2壯年海牛一周內病逝

獨家／豪砸千萬！孫生復出《拳願》同場孫安佐、鄧佳華　邀約內幕曝光

台灣有事怎麼辦？　日本駐陸大使：兩岸有足夠智慧和平解決

陳晨威追逐紀錄「被虧」不影響　曾豪駒點出進化關鍵

最美宮廟女星爆出事！　送急診還痛到站不起來...驚見神蹟來了

腸病毒反常還爆「新生兒殺手」伊科11型流行　今年已4重症釀2死

夏天別讓狗狗在家中暑了　室溫「超過26℃」建議開冷氣

最美MC衰捲獵豔名單！　IG無奈發聲：我不是富商的菜

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

政治熱門新聞

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

驚爆北檢竟問「主臥大床有沒有別人睡過」 陳佩琪：當下冷汗直冒

史哲將任高鐵董事長！　黃健豪攤過去經歷嗆：念書有什麼用

女官兵控少將成家麒性騷！顧立雄怒拔官　國防部：如屬實依規懲罰

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

史哲才被證實將任高鐵董事長　侯漢廷3照片爆「濫用公務車去推拿」

頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...

2026高雄信賴？賴瑞隆聲勢上漲　「賴柯對決」態勢漸明朗化

快訊／貨物稅三讀　節能家電減稅延長至2029年底

快訊／退輔條例修正三讀　恢復上校以上退役軍官子女教育補助

罷綠全線崩盤　朱立倫明中常會拋重大宣示

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

更多熱門

相關新聞

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

國民黨以罷制罷大敗　張亞中揭「犯3大錯誤」：充分顯示戰力不足

大罷免如火如荼，目前藍綠罷免案差距仍為31比0，15件罷免綠委案更有11件已經宣告失敗。對此，表態參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中今（10日）點出「國民黨大罷免3錯誤」，分別是「大戰略發生錯誤」、「戰術錯誤」、「戰力不足」，他認為，國民黨一下大罷免、一下要公投，戰術調來調去，到最後沒有人力又便宜行事，組織名冊也出現問題，充分顯示國民黨戰力不足，最後當然變成31比0的差距。

沈伯洋反軍人加薪　藍：自家賺紅錢怕國軍過太好？

沈伯洋反軍人加薪　藍：自家賺紅錢怕國軍過太好？

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

電話門！羅智強對賭辭立委　柯建銘稱已報案

電話門！羅智強對賭辭立委　柯建銘稱已報案

藍白組「黨外在野大聯盟」傳瞄準補選　綠委：這些人對反罷有加分？

藍白組「黨外在野大聯盟」傳瞄準補選　綠委：這些人對反罷有加分？

關鍵字：

大罷免張亞中國民黨傅崐萁黨主席黨中央

讀者迴響

熱門新聞

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

快訊／郭書瑤突現身北檢！被控「超級惡鄰」道歉1年後提告

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／台中女高中生失蹤7天　警找到人通知家屬

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面