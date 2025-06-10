高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

▲足球助教對女隊員伸出狼爪猥褻，害她崩潰。（圖／達志示意圖）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名男子阿勝（化名）在某高中擔任足球助教，涉嫌在2023年間以放鬆、拉筋及開背的名義，將女隊員小愛（化名）留在足球休息室，並且動手猥褻得逞，導致小愛罹患創傷後壓力症，一審判阿勝1年4月有期徒刑，全案上訴後，阿勝趕緊和小愛達成和解並賠償，高雄高分院審理後，維持原審刑度，但緩刑5年。

判決指出，阿勝2023年間在高雄某學校的足球隊擔任助理教練，除了輔助訓練踢球的各項技巧以外，也會幫忙球員們暖身、拉筋、開背及收操。怎料他眼見女隊員小愛頗有姿色，2023年4月間趁著隊員晚間離校，單獨將小愛留了下來，並且假借放鬆、拉筋及開背等名義，實施猥褻得逞。

第一次的時候，小愛私密部位遭到觸碰，雖然覺得怪怪的、當下也有躲閃，但因為相信教練不會亂來，甚至還自我反省、覺得是自己想太多。沒想到阿勝食髓知味，隔天又用同樣的藉口將小愛留下，並且再度實施猥褻得逞。

第二次猥褻後隔2天，阿勝又將小愛留了下來，行為也變得愈來愈過分，不但用私密處觸碰小愛的私密處，更是徒手伸入小愛的貼身衣物當中。小愛當時不知如何是好，只能說出「想回家」，並且繼續忍耐。

▲女隊員被猥褻後出現創傷後壓力症。（示意圖／免費圖庫pxhere）

直到第三次猥褻，小愛終於確認，自己是遭到騷擾、侵害，才敢向外界求助。不過，由於造成的傷害太過嚴重，小愛在求助的過程中不斷哭泣，花了好一段時間適應，才終於把遭到侵害一事說了出來。

此外，事後小愛需到身心科診所就診，患有急性壓力反應、非特定的睡眠障礙症、有混合焦慮及憂鬱情緒的適應障礙症等情況，且會害怕想起來、不想跟其他球員說話，甚至想要退隊、不想踢球，也出現了侵入性症狀、逃避行為及認知和情緒的負面改變，最終被診斷出創傷後壓力症。

對此，阿勝則辯稱，確實有幫小愛放鬆、拉筋及開背，開背的動作會稍微觸碰到隱私部位的側邊。此外，他雖然有幫小愛按摩大腿、小腿等處，但並無觸碰小愛的私密處，也沒有拉開小愛的貼身衣物。

不過，由於小愛指證歷歷，法官並不採信阿勝的說法，依3宗成年人故意對少年犯強制猥褻罪判阿勝徒刑1年4個月。

全案上訴後，阿勝趕緊和小愛達成和解並完成賠償，高雄高分院審理後，維持1年4月的刑度，但諭知緩刑5年，並應接受法治教育課程5場次，向公庫支付10萬元，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。