快訊／NONO車內強吻判2年半！受害女不服判太輕　士檢再提上訴

▲藝人NONO被起訴的7案中，僅1案被判有罪處2年6月，士檢認為太輕提起上訴。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、黃資真／台北報導

藝人NONO（本名陳宣裕）被6名女子指控性侵與猥褻遭到起訴，但士林地院僅認為其中1案成立，依強制性交未遂罪判處2年6月，其餘6案均無罪。士林地檢署繼5月28日針對無罪部分提起上訴後，因認為有罪的部分量刑過輕，且告訴人亦請求上訴，因此在今(6日)正式提起上訴。

唯一被判有罪的案件在2011年發生，NONO透過結束《王牌大賤諜》認識了助理主持人A4，錄影結束後稱「太晚了，我開車送妳回家」，A4起初婉拒，但考量信任對方加上交通不便，答應搭車。而NONO先載到士林夜市買宵夜後，再開至大稻埕河堤停車場，卻強行將A4拉入後座壓制。

A4證稱，NONO當時壓住她強吻、親胸部，又解開襯衫試圖解內褲，她哭喊求饒「NO哥拜託，NO哥不要」，用腳猛力踢椅背後跌入腳踏板位置，NONO才停止行為。返家途中，NONO摸她大腿說「妳不要緊張，一回生二回熟」，A4強忍恐懼裝鎮定請他停車，下車後即崩潰痛哭並打電話向工作人員「阿元」訴說過程。

然而，NONO對A4指控提出多項辯解，包括「我根本不認識她」、「我是藝人，不可能選在大稻埕這種公開場所犯案」、「如果真的想性侵，應直接從駕駛座跨過去，不會繞車開後座門」，甚至表示「她自己還坐回副駕，讓我載她回家，不像被害人」。

合議庭認為其說法不合邏輯、違反常情，強調性侵未必經縝密計畫，被害人反應也因人而異，不應用偏見設想「理想受害人」，並指出NONO至今未對任何被害人致歉或和解，判決前仍否認與A4認識，欠缺悔意。審酌A4供述具體一致，且有3名證人補強，包括阿元、母親及閨密，並認定她無誣告動機，判決有罪。

不過，其餘6案法官認為「未認定其餘案件構成犯罪，並非全然否定其經歷，僅因證據未達超越合理懷疑的標準。」，判決無罪，因此士林地檢署在5月28日正式針對無罪部分提出上訴，另檢方認為原判決有認量刑過輕等違誤，且告訴人亦請求上訴，所以於今天6月6日也提出上訴。