摸女童胸「乳頭貼OK繃」辯健康教育　變態師有身心障礙手冊判1年

▲彰化一名國小班導猥褻3名女學生，判囚1年。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化一名國小班導以教導學生胸部教育階段為由，碰觸2名女童的胸部，又在殘障廁所內拿OK繃貼在第3名女童的乳頭，造成3人身心受創，父母得知後氣憤提告。法院認為，老師坦承客觀犯行，且領有身心障礙手冊，依對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，處有期徒刑1年，得易科罰金。

判決指出，男子阿倫（化名）在彰化某國小擔任班級導師，2023年某天上課時，阿倫在教室裡以教導學生胸部教育階段為由，以手碰到C女胸部2至3秒後，再碰到A女胸部2至3秒；同年9月至12月期間，則在校內的殘障廁所內，將OK繃貼在B女的乳頭，3人的家長得知後隨即報警提告。

審理時阿倫辯稱，有先詢問後A女、C女意願，得到同意後才觸摸；B女則是有先跟他反應過衣服磨到胸部會不舒服，當天發現孩子沒有穿內衣，才會用OK繃貼著，「目的在於改善不適，我是基於教育、照顧孩子的目的，並不是為了要滿足自己的性慾」；律師則指出，阿倫有得到B女同意後，才會短暫將OK繃貼上，且廁所門沒有全關，衣服也是B女主動掀起，欠缺猥褻犯罪之故意。

▲阿倫辯稱，他是為了健康教育、也為了照顧孩子，才會做出這些舉動。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pakutaso）



法官認為，從客觀舉止看來，無法排除阿倫所稱是為了教育目的為真，但從3人的的輔導報告中，她們皆因為此事出現情緒低落、安全感缺乏等身心反應，甚至嚴重到已影響學校生活及心理適應，可見阿倫的猥褻行為對3名學童已造成相當大的影響；3名被害者的家長也怒轟阿倫無悔意、所述教育目的不合邏輯，應遠離孩子、給予重判。

不過，阿倫坦承客觀犯行，僅針對法律解釋與適用有所爭執，難認犯後態度不佳，而阿倫經診斷患有亞斯柏格症狀，並領有身心障礙手冊，此一身心狀態所造成的以自我為中心（難以理解別人的感受或需求，缺乏同理心）、固執己見、社交障礙等特徵。法官審酌上開情形，依對未滿14歲之女子為猥褻之行為共3罪，各處有期徒刑6月，合併判處阿倫有期徒刑1年，得易科罰金。可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，請撥打110、113。

發現兒少性剝削，請撥打110、113。