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出國注意！桃園機場「新措施」今起實施　晚到恐影響登機

桃園機場為配合第三航廈工程進度，今日起分階段進行交通調整。（本刊資料照）

▲桃園機場為配合第三航廈工程進度，今日起分階段進行交通調整。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

桃園國際機場因配合第三航廈工程進度，將分階段進行「航站南路」交通調整，部分時段將封閉車道，機場公司提醒用路人提前規劃行程、留意改道路線，以免耽誤班機登機。

首先，9日晚間11點至10日凌晨4點，通往P4停車場地下層的車道將暫時封閉，駕駛人需改由第二航廈一樓車道進入其他出入口。緊接著6月10日起，航站南路中間車道將全面封閉，改走右側車道前往第一、第二航廈接送區與P4停車場。

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另一波調整將於6月16日晚間11點至隔日凌晨4點登場，屆時航站南路通往第二航廈三樓報到大廳的車道也將封閉，改由一樓車道繞行P4停車場後再駛入三樓，旅客與接送親友務必配合交通引導。

桃園機場公司強調，施工多安排於營運離峰時段進行，盡量降低對航班與旅客的影響。不過因路線調整恐造成行車時間延長，建議計劃出國或接送旅客的民眾，提前確認航廈資訊與行車路線。民眾可查看電子機票確認航廈，T1代表第一航廈，T2為第二航廈，亦可至桃園機場官網輸入班機號碼查詢。

此外，為提升動線順暢度，第二航廈一樓接機區與三樓報到區也將於夜間施工時進行標線優化。機場公司呼籲駕駛人配合減速慢行、遵循交通指引，確保自身與他人安全，避免行程受影響。


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