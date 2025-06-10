戴錫欽籲國民黨對連署疏失道歉遭自家人打臉　綠委聲援：有道德勇氣

▲國民黨台北市黨部主委戴錫欽（中）。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨鎖定罷免綠委吳思瑤、吳沛憶失敗，繳出0比31的「掛零」成績單，過程中更有多起偽造文書、死人連署情事，國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽坦言「國民黨必須深自檢討並道歉」。藍委徐巧芯則認為，現在這個時候談檢討是沒有意義的。對此，綠委賴瑞隆表示，戴錫欽提出有道德勇氣的建議，國民黨主席跟高層，應該向全台人民道歉，若朱立倫、國民黨高層遲遲不敢面對死亡連署的問題與錯誤，恐怕未來罷免三階投票，人民的反撲會更加強烈。

賴瑞隆表示，死亡連署部分，就連戴錫欽代理主委也說藍營應誠實面對、認錯改過並與國人道歉，我們認為這是有道德勇氣的建議；事實上過去一整年以來，藍白兩黨毀憲亂政，才是導致民團發動大罷免的主因。

賴瑞隆也強調，相關人士為了反制大罷免，反而卻是用偽造文書、造假的方式來處理，這也引起了人民的憤怒，國民黨主席朱立倫到目前為止沒有對國人誠實道歉，也沒認錯改過；同時，更多跡象顯示，這應是組織性的犯罪，因為不只是各黨部出狀況，恐怕連中央黨部也有問題。

賴瑞隆提到，身為最大在野黨領袖的朱立倫缺乏道德勇氣，也沒有主席應有的作為，反倒是戴錫欽，成為國民黨的重要建議，若朱立倫、國民黨高層遲遲不敢面對死亡連署的問題與錯誤，恐怕未來罷免三階投票，人民的反撲會更加強烈。

因此賴瑞隆再次呼應戴錫欽的建議，國民黨主席跟高層，應該向全台人民道歉，這才符合最大在野黨的角色，不然如果遲遲「不認錯」也「不改過」，遇到人民反撲，國民黨可能會遭遇更大的重創。