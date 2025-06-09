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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

記者郭運興／台北報導

全台大罷免熱戰，國民黨立委徐巧芯7日舉辦反罷免活動，而政治評論員吳靜怡Grace不僅現身會場，更被邀請上台，後續兩人舌戰近1小時，吳靜怡遭到全場圍剿。對此，吳靜怡今（9日）淚崩透露心聲，表示自己就是里民，沒有要踢館，只是要去聽一場里民說明會，這麼單純而已，如果要挑戰徐巧芯會帶著很多人，但自己沒有，現場她只有一個人，而徐巧芯全場是七十幾個人鼓譟要她上台，因此，連她都會被設局，未來全台灣都會被設局。

吳靜怡於節目《前進新台灣》透露心聲，她表示，因為自己就是里民，其實原本沒有要跟徐巧芯戰，也沒有要踢館，只是要去聽一場里民說明會，這麼單純而已，自己不知道會被徐巧芯cue上台。

吳靜怡表示，今天如果是國民黨組織的，自己去是侵門踏戶，可是徐巧芯是在她所在的復盛里活動中心，找了三個里一起協辦，要給里民一個幸福的下午茶、政策說明會，自己就白癡當真了。

被問到「徐巧芯當時是否有給時間對話」？吳靜怡說，自己覺得還是要公平，還是要有態度，台灣是民主社會，她一個人，徐巧芯是七十幾個人，黨工帶著年輕人、現場還有婦女會、八百壯士，可是即使如此，她還是要告訴他們「國民黨你們這些造假、偽造連署不用檢討嗎」？

吳靜怡表示，自己很感謝外界對於她參加說明會要她檢討，自己會檢討，因為自己的身分錯誤，不是代表普通里民而已，也沒有想到會被掛上罷免領袖、綠營綠媒的沉重頭銜，自己未來會注意，再也不會穿海灘褲、比基尼在路上走，再也不會頭髮亂七八糟走在路上。

但吳靜怡強調，她還是要跟大家講「我只是一個復盛里的里民」，只是要去里民活動中心聽徐巧芯的政策說明會，本來就沒有打算上台，自己當時一個人坐在會場，如果今天是要挑戰徐巧芯會帶著很多人，但是自己沒有，只是想要告訴大家「所有公民場域變成國民黨壟斷的平台，憑什麼」？

吳靜怡認為，後來70幾個人鼓譟要她上台，自己怕沒上去會完蛋，上去了也是以禮相待，自己覺得徐巧芯是一個立法委員、媒體都在，可以好好的說話，所以一開始自己不可能去電爆、打臉徐巧芯，但是自己錯了，不應該上去的，自己做錯了判斷。

最後，吳靜怡強調，自己跟國民黨不一樣的地方是，徐巧芯說「國民黨都不要檢討，團結最重要」，但自己要告訴大家，自己會檢討，每一個人要罵她都可以，可是一定要記得大罷免一定要大成功，連她都會被設局，未來全台灣都會被設局。

▼參加徐巧芯說明會遭批評，吳靜怡淚崩透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／前進新台灣）

▲▼參加徐巧芯說明會遭批評，吳靜怡淚崩透露心聲。（圖／翻攝自YouTube／前進新台灣）

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