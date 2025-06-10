起義來歸？藍營改口喊支持國防相關特別預算　吳思瑤籲說話算話

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會上週五原定處理藍營「國軍加薪」相關修法，但卻臨時喊卡。主因是4立委黃仁、林倩綺、盧縣一、林憶君赴關島考察一周缺席，且事先未向黨團告知，加上白營臨時變卦自提版本，因此藍營決定改到今（10日）處理。而外界質疑，藍營先前已放話砍掉1500億國土韌性預算、現卻又提國軍加薪。藍委李彥秀稍早發言時表示，絕對支持國家需要的武器設備，之後如果有相關特別條例，國民黨一定全力支持。綠委吳思瑤則喊話，請說到做到，設備精良，國軍才能壯大，國民黨起義來歸。

李彥秀提案發言時表示，國民黨絕對支持所有國家需要的武器設備，之後如果有相關特別條例，國民黨一定全力支持，而志願役軍人的薪資結構徹底檢討，為義務役加薪也提升國安防衛。從整體戰略來看，民進黨執政後重軍事、輕政治，但軍事跟政治同等重要。

吳思瑤指出，國民黨已經撂狠話，要砍掉一千五百億國土安全預算，今天卻又大筆一揮，增加國庫386支出要為國軍加薪，國民黨上上下下搶救罷免總動員，加薪、放假、普發現金樣樣來，要挽救自己政治生命，照顧軍人是政府職責，民進黨也做更好、更多。

吳思瑤強調，強化國軍招募也是政策現在進行式，四月一日已經上路，每年為軍人加薪經費高達235億，馬英九任內只調薪一次、只有3%，民進黨執政調薪4次、14.7%，足足有五倍，國民黨做不到的，民進黨做到了。

吳思瑤強調，剛剛李彥秀說國民黨絕對支持國防預算跟國軍提升設備，請說到做到，救罷免最好機會就是救1500億國土安全防衛預算，設備精良，國軍才能壯大，國民黨起義來歸，別再重蹈覆轍，立法院也不要違憲上癮，請三思。