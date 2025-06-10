鄭光遠7月降薪接掌台鐵　產工喊「提升安全和待遇」2訴求

▲高鐵董事長鄭光遠將接掌台鐵董座。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新任董座將借將高鐵董事長鄭光遠救火接任，預計7月降薪接掌台鐵。台鐵產業工會坦言，台鐵少有專業經理人，盼鄭光遠能帶來高鐵經驗，解決台鐵低薪、血汗等困境。產業工會今也喊出兩訴求，要求新董座上任，安全要解決，待遇要提升。

台鐵前董座杜微3月20日卸任後，目前由交通部政務次長伍勝園代理董座一職，台鐵新任董座也出爐，將由高鐵董事長鄭光遠接掌，據了解，鄭光遠在高鐵董座月薪上看39萬元，7月接下改革台鐵任務後，台鐵董座月薪約19萬，月薪大降20萬元，且不包含獎金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於新任董事長鄭光遠上任，台鐵產業工會今也喊出「新董座上任，安全要解決、待遇要提升」訴求，台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，任何董事長都必須要有向上管理的能力，而鄭光遠董事長的挑戰，將是「台鐵是國營公司、由交通部完全持股」，比起民營的高鐵少很多彈性，台鐵高層以及新任董事長都應給予彼此空間。

朱智宇指出，台鐵百年老店在歷經許多變革至今，員工待遇依然停滯許多，造成員工士氣低迷，是鄭董上任要改善的第一件事，因為工作型態上跟高鐵還是有所區別。工會認為第一個應該調整的就是有別於高鐵，台鐵絕大多數的員工都會輪班跨夜工作，以及從事更廣泛的危險性工作，要提高夜間津貼跟危險津貼。

▲台鐵產業工會理事長曹嘉君（右）、秘書長朱智宇（左）。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵產業工會理事長曹嘉君則表示，台鐵過往董事長大部分都是體制內運務體系出身，或從基層上來，少有具專業經理人背景的管理者來台鐵，工會希望既然引進專業經理人，應讓台鐵員工感受到待遇沒有低於其他行業。

她說，台鐵夜班津貼只有120元，但其他鐵道業者或行業都是300或350元起跳，危險津貼一個月也僅3千元，導致這2、3年來新人留職率不是很高，對後續安全、服務旅客等影響都是環環相扣，人員招不進來，安全和服務就沒辦法做到位。

曹嘉君指出，期盼具經營高鐵經驗的鄭光遠上任後，能夠調整員工薪資待遇，包括夜間津貼和危險津貼，解決台鐵最基本的問題。