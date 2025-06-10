不認同國民黨齊頭式加3萬　民眾黨軍人加薪有3主張

▲民眾黨立法院黨團舉行「無兵可用 奢談國安！提高軍人待遇 落實國防安全」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（10日）處理國民黨提出的《軍人待遇條例》修正草案，民眾黨立院黨團上午在院會前先舉行記者會說明民眾黨團修法方向。不同於國民黨主張的齊頭式加薪3萬，民眾黨團版本改為分官階調整，且體恤基層官士兵，少校、尉官、士官、士兵加2.5萬，上校、中校1.8萬，將官維持1.3萬；另外，義務役薪額及加給部分，主張應達最低工資，另外還提出「照顧退伍上校以上子女教育補助」。

林憶君說，為什麼國軍的編現比持續降低？因為沒有人要當兵，國防部招不到人、留不住人。林憶君指出，國軍缺人問題嚴重，就是因為實施4個月軍事訓練役後，軍隊基層工作沒人做，只能讓志願役官兵去做，造成工作越來越繁重，成為死亡螺旋惡性循環。

林憶君進一步指出，志願役官兵申請提前退伍的原因，有47.90％都認為薪資待遇較低、民間單位待遇好，因此有不同生涯規劃。她還提到，國軍第一線戰鬥部隊的編現比多低於8成，這些前線單位理應有更好的福利跟待遇，因此提出修法，相信很多官兵都是抱持保家衛國初衷，但是要長久把人留在軍隊應該要有相應的報酬。

黃國昌說，薪水是重中之重，目前人員維持費占整體國防支出比例，2018年還有48.37%，到了2025年已經降到38.14%，「人員維持費占整體國防預算越來越低」。

黃國昌說，為留住優秀子弟繼續防衛國家，民眾黨團修法重點有3個，第一，「提升志願役待遇並法制化」，同時也反對齊頭式加薪，會按照將級、上校與中校、少校以下的基層士兵，給予層級化的加薪數額；第二，義務役薪額跟加給，應達每個月最低工資的要求；第三，針對軍人子弟的教育補助，不要有差別化待遇，過去被取消的上校以上子女教育補助，應一律加以補助。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）