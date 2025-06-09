快訊／連署份數僅6成！　謝龍介宣布罷免林俊憲、王定宇失敗

▲謝龍介宣布罷免林俊憲、王定宇失敗。(圖／記者陳煥丞攝)

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在多個區域發動罷免綠委，近期隨著二偕收件期限將至，紛紛做出停止送件的決定。繼台北、新北、台中之後，身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介今（9日）率南市議會國民黨團議員召開記者會，宣布罷免綠委林俊憲、王定宇連署失敗不送件，所有的資料將全部銷毀。他表示，連署份數將近6成，距離目標還有一段距離，之後自己會到全國各區宣講，投入協助藍委全力反罷免。

針對這次罷免行動，謝龍介先向國民黨台南市議會黨團表達感謝「謝謝議會同仁給予這次公民活動很大協助」。謝龍介坦言，連署沒有達標，所以全部不送件，個資連署書資料有人希望寄回來、有人要銷毀，在這裡向連署好朋友致上謝意。

謝龍介表示，林俊憲、王定宇兩人的連署書份數差不多，兩邊的比例一樣，這次的連署都沒有達到6成，離目標還有一段距離，而這也顯示出國人反對所謂的大罷免，在此向所有參與連署的朋友致上最高的謝意。關於連署資料的後續處理，他說，「如果要把這些資料書面寄還給大家將會衍伸很大一筆費用，但我個人向各位保證連署資料會全數銷毀，絕對不會外流，再次向支持罷免的好朋友謝謝你們熱情，所有連署在今天告一段落」。

罷免林俊憲門檻是26569，罷免王定宇門檻則是26038，依照謝龍介說法，連署6成的份數約為1萬5600份，也就是說距離門檻至少還差1萬份以上。