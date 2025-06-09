台南罷綠委宣布失敗！連署份數僅6成　苦主林俊憲回應了

▲立委謝龍介9日率市議員召開記者會，宣佈罷綠失敗，連署書全數銷毀。（記者林東良翻攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨台南市黨部主委、立委謝龍介今（9日）召開記者會，宣布罷免綠委林俊憲、王定宇連署份數將近6成，距離目標還有一段距離，連署失敗不送件。對此，遭罷免的苦主林俊憲回應，即使有大量偽造甚至死亡連署，他相信仍有一部分是來自真人，謝謝所有寫下連署書的人，他會以此督促自己，期望未來能贏得認可。他強調，接下來，他會拿出更大的行動，協助各地迎戰三階罷藍委投票，陪大家奮戰到最後一刻。

林俊憲表示，謝龍介召開記者會宣布，罷免他和王定宇委員的連署失敗。這件事本身就很奇怪，為何是謝龍介來宣布？其他區域都是罷團或領銜人，謝龍介又是什麼身分？這再度證明，國民黨對他發起的罷免就是政治報復。

不過，即使發起者是國民黨、即使有大量偽造甚至死亡連署，林俊憲相信仍有一部分連署書是來自真人，所以謝謝所有寫下連署書的人，無論立場，用行動參與民主就是好事，他會以此督促自己，期望未來能贏得認可。

林俊憲說，這段期間，其實有很多支持者或朋友勸他要「低調」一些，暫時不要跟藍白正面交鋒，但很抱歉，他不能這麼做。雖然知道自己會被國民黨針對，正是因為站在第一線支持大罷免，他當然也知道，選擇避談時政，能夠降低其他陣營支持者的不諒解，對往後個人政治生涯規劃才是「明智之舉」。但他更清楚，如果不敢捍衛自己所相信的價值，只以個人進退做考量，未來又該如何面對一路支持他們的人？如何證明自己足以承擔更大的責任？

「價值高於個人」，林俊憲直言，這是他加入民進黨近30年來，從無數民主前輩身上學到最寶貴的一件事。所以即使自己面對罷免，他還是堅持做好身為民進黨立委的責任，打論述戰、在台南代收全國各地的連署書。接下來，他還會拿出更大的行動，協助全國各地迎戰三階投票。

最後，林俊憲強調，台灣先守住，未來的事可以再等等，這是現在所有深愛台灣的人最重要的任務，他會陪大家奮戰到最後一刻。

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）