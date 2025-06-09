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很多爸媽「愛說這2句話」　網爆共鳴：吵輸都可以用這招

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

▲很多人都被問過「你那什麼態度？」（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

很多子女都被父母問過「你那什麼態度？」網紅Cheap就在臉書上發文表示，很多父母會覺得自己不能輸，所以就會從「理」變成戰「態度」，而且以傳統家庭來說，常常都是爸媽說了算，根本沒有所謂的「平等對話」，因此小孩長大後，也會「複製」給自己的孩子。

Cheap在臉書上發文表示，亞洲家長的最高心法就是「父母永遠不能輸」，一旦認同小孩的話，形同認輸，進而導致家庭秩序瓦解，自己變成失敗的父母，因此，爸媽常常就會從戰「理」變成戰「態度」，甚至會出現經典台詞「你那什麼態度？」以示不論自己說錯什麼，孩子都應敬老尊賢。

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Cheap認為，會有這種狀況，可能是受到「百善孝為先」的觀念影響，因為父母是長輩，所以當小孩講道理反駁時，會變成大逆不道、挑戰權威；再來是社會結構所致，傳統家庭通常是父母說了算，根本沒有「平等對話」這件事，因此小孩長大、成為父母後，也會「複製」給自己的孩子；最後，很多華人愛面子，長輩怕被頂嘴打臉，所以有時即便知道孩子是對的，也不好承認，於是改攻擊「態度」。

Cheap也在留言處再提父母常說的另句話，就是「等你當爸媽就知道了。」意思就是父母懶得再爭辯，反正孩子也無法反駁這句話。

不少網友看到後，也紛紛討論道，「對，老一輩的想法就是不能認錯，就算知道自己錯了也不能承認」、「這句很爛的前提是辯不過才用這句，但還是有不少家長能辯贏的」、「不只父母啊，馬路上很多違規仔也很愛戰態度」、「應該是職場跟學校最多」、「不只是對小孩，只要吵輸都可以用這招」、「沒道理的人必備金句」、「都是女朋友使用」、「必殺技：我是為你好」。

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