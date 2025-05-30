車、房都給未婚孕妻！岳母「婚宴1要求」他怒不結了　結局超傻眼

▲未來岳母喊話66萬聘金。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「現在想起來還是很嘔！」一名男網友透露，10年前未婚妻自曝有孕，要求房子登記她名下，車子也送她開，籌備婚禮時女方家狂提無理條件，66萬聘金不歸還，而且主桌不給男方父母坐，讓他當場清醒拒婚。婚事告吹後對方不讓他認領小孩，還要求他每月付2萬。

一名男網友回憶起10年前差點成為「盤子」的往事，至今仍感到氣憤。他坦言，當時和交往3年的未婚妻準備共築未來，沒想到結婚與買房的過程，讓他逐漸看清現實，甚至在她懷孕後，對方家人連番提出超出常理的要求，最後讓他忍痛喊卡婚禮，也未能認領小孩，如今回想仍直呼「幸好沒踏出去那一步！」

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原PO在臉書《靠北婚姻》表示，當年準備結婚，並看中了一間喜歡的房子，原本打算全額付清，怎料女方突然表示懷孕，並堅持房子要登記她的名字。原PO雖有疑慮，但仍選擇妥協，提出留點現金辦婚禮、養小孩，結果卻遭質疑是不是因為房子登記在女方名下才不願意全額付款。

「當時心裡很震驚！」原PO直言，都已經決定把房子登記在未婚妻名下，不解她為何如此偏激，於是乾脆暫停買房，專心籌備婚禮，原PO也為表誠意，買下一台價值200萬元的休旅車送給未婚妻。

但婚禮籌備過程問題接踵而來，未來岳母要求房子一定要買在娘家附近，月子中心不能由原PO出，反而要讓婆婆出才行，理由是「這是禮數」。

更誇張的是結婚主桌可坐12人，未來岳母要求預留8至10位給自己的親戚，還直言「男方父母可能沒辦法坐主桌」。對於上述的荒謬要求，原PO感受到嚴重不對勁，回應要與長輩商量。

豈料，未來岳母還沒完，未婚妻打來向原PO要多一項條件，獅子大開口聘金要66萬，小聘則是隨意。忍無可忍的原PO終於爆發，質問未婚妻「妳是覺得妳懷孕了，所以可以為所欲為嗎？」未婚妻當下愣住，原PO也坦白表明這種結婚方式完全無法接受。

一個月後，未來岳母來電表示「可以再談談」，強調那些要求只是希望懷孕的女兒有保障。原PO無奈回應，從房子到車子都買給她名下，婚房地點也在娘家附近，「這樣保障還不夠嗎？」

本以為此通電話，未來岳母會擺低姿態反省，殊不知回了一句「以後要一起生活了，買她的名字有什麼好計較？」這句話徹底讓原PO清醒，明白自己只是「提款機」角色。

最後婚禮取消、房子還沒買成，最怪異的是，女友卻不給原PO認領小孩，卻反過來要求他月付2萬生活費。原PO硬起來回嗆，「除非給我認領，不然我不可能付」，至此之後，未婚妻與未來岳母音訊全無。

底下網友紛紛看到一道綠光直呼，「要嘛根本沒懷孕，要嘛孩子不是你的」、「有可能是假借懷孕之實，想要敲一筆...要到房再來離婚」、「哪有男生父母不能坐主桌的」、「根本就沒孩子，不是當你盤子而是詐騙」、「如果小孩是你的，怎麼可能音訊全無」、「200萬的車子給她了，那你也虧大了」、「光是主桌問題就可以直接翻桌了」。