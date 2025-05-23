喊話沒收車輛！78歲男「無照暴衝」　Cheap：等於宣示不在乎你死活

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喊話沒收車輛！78歲男「無照暴衝」　Cheap：根本沒想過要守法

▲▼(碼)台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝） 

▲台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市中正區重慶南路一段今（23）日下午發生嚴重事故，一輛黑車闖紅燈、高速闖過路口，導致8人受傷。如今更有消息傳出，78歲的邱姓駕駛從未考過駕照，讓網紅Cheap忍不住發文直呼，這如同公開宣示「我不在乎你的死活」，因此無照駕駛被抓後，應該要直接沒收車輛。

警方調查，78歲邱男下午2時許，開著黑色轎車行經北市中正區重慶南路一段、武昌街口，豈料他卻突然暴衝，不僅闖紅燈，還撞上等紅燈的公車、3台自小客車，並波及2台機車和一名行人，導致8人受傷。事後警方對邱男進行酒測，酒測值為0。據了解，肇事的78歲邱男從沒考過駕照，如今無照肇事，詳細事故發生原因和經過，仍待進一步調查釐清。

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而針對此事，Cheap就在臉書上發文表示，78歲駕駛駕照不是「沒考過」，是根本不想要守法，把車子交到這樣的人手上，「等於給企鵝一把槍，你不知道牠會不會開火」，本質上和「扔手榴彈進人群差不多」。

Cheap直言，「開車就像持槍，沒執照還敢開」，如同在公開宣示「我不在乎你死活」，那汽車當然應該要沒收，不沒收的話，是等這樣的人下次再開嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「應該要無照駕駛視同酒駕毒駕」、「他怎麼有車開，車主要連坐罰」、「沒有駕照就不會被吊銷了呢」、「這是殺人未遂了吧」、「沒收車輛不錯」、「支持直接沒收車輛」。

根據「道路交通管理處罰條例」第21條，未領有駕駛執照卻駕駛小型車或機車者，「處新台幣6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛」。汽車駕駛人若5年內違反規定2次以上，處新台幣2萬4000元罰鍰，並當場禁止其駕駛；若肇事致人重傷或死亡，「得沒入該汽車」。

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