川普、馬斯克為何會撕破臉？Cheap曝「鬧翻關鍵」：誰理你

▲馬斯克、川普。（組圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

美國總統川普、特斯拉執行長馬斯克昔日關係密切，如今卻撕破臉。網紅Cheap在臉書上分析兩人決裂的原因，他認為真正的關鍵在於川普的「對等關稅」，馬斯克公開嘲諷，川普則砍了電動車補貼，之後兩人鬧翻，就在網路上互噴。

Cheap在臉書粉專上發文表示，美國總統大選時，馬斯克出錢又出力，不僅替川普站台，還「順理成章成為國師」，雙方合作無間。然而，兩人現在卻決裂，其中一個原因是，馬斯克的政府效率部砍了很多「讓美國再次偉大（MAGA）老臣」，引起內部不滿。

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不過Cheap認為，雙方決裂的最大關鍵，其實還是川普的「對等關稅」，馬斯克曾多次公開嘲諷，這個政策不可能成功，之後川普則砍了電動車補貼，讓馬斯克大暴走。Cheap直言，川普選前需要馬斯克的錢，但現在當選了，川普家族自己賺就好了，「誰理你？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這兩位的商業思路完全不同，當初為何會湊在一起真的很謎」、「當初有多恩愛，鬧翻就有多厭惡」、「一山不容二虎，這句老話到現在仍受用，兩個狂人不可能處得好的」、「大場面，血流成河了」、「分手擂台」、「讚啦！我要看血流成河」。也有網友直呼，「他們是在合力演戲好嗎？連這都看不出來喔」。

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