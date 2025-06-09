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花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

▲▼玉里鎮公所召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，邀集各里里長及里幹事一同討論發放流程。 （圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼玉里鎮公所召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，邀集各里里長及里幹事一同討論發放流程。 （圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府今114年特別規劃13萬組緊急避難包及救護包，確保每戶家庭的每一個人皆能備妥基本防災物資，讓鄉親們做好萬全準備。玉里鎮公所預計6月19日開始配送，並以民政處今年5月份公告戶數統計為發放基準，以今年5月31日為戶籍遷入期限。

▲▼玉里鎮公所召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，邀集各里里長及里幹事一同討論發放流程。 （圖／記者王兆麟翻攝，下同）

防災應變的成功關鍵在於自助、互助、公助的協同運作，只有民眾平時備妥避難物資、熟悉避難路線與應變機制，才能在地震發生時發揮最大保護作用。9日上午於鎮公所第一會議室召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，由民政課邀集各里里長及里幹事一同討論，並請花蓮縣消防局災管科彭明德科長列席指導，對整個發放的流程提昇流暢度。

▲▼玉里鎮公所召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，邀集各里里長及里幹事一同討論發放流程。 （圖／記者王兆麟翻攝，下同）

此次發表的緊急避難包為雙肩背包，選用顯眼橘紅色並搭配反光警示設計，提升辨識度。背面印有「緊急避難包應常備物品清單」，內附「緊急避難包物品檢核表」，提醒民眾定期檢視內容物，以確保隨時可用。緊急救護包則為小型收納包，內含LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等基本急救用品，以利災害發生時進行緊急包紮、止血及求救，提升自救與互救能力。

▲▼玉里鎮公所召開「緊急避難包及救護包發放作業」說明會，邀集各里里長及里幹事一同討論發放流程。 （圖／記者王兆麟翻攝，下同）

緊急避難包為雙肩背包，顯眼橘紅色搭配反光警示設計；緊急救護包則為小型收納包。

本次發送作業由村里鄰長發送至轄內戶籍人家（救難包、救護包、避難包檢核手冊、提醒圖卡及口罩一戶各一個），並請領取人簽名及出示證件。如戶長不在可由家人出示證件後代領，如為租屋處以户長為主。民眾因故未領取避難包及救護包者，會請里長持續連繫或請自行至里辦公室領取，逾3個月未領取者，上述物品由里辦公室自行運用。

鎮長龔文俊表示，地球暖化造成氣候極端變遷，玉里鎮的幅員狹長，秀姑巒溪從二山脈貫穿，山高水急容易在短時間致災，感謝縣政府規劃緊急避難包及救護包發送給每一戶鎮民，在此提醒民眾現場領取後，即時開封檢查，如有不正當脫線、零件破損、缺失、磨耗或毀損情況或內容物（LED手電筒、爆音哨、優碘棉片、傷口敷料、檢驗手套、滅菌紗布塊、保溫急救毯、安全剪刀、OK繃、三角巾、彈性繃帶、透氣膠帶、酒精棉片）有缺失、電池沒電、過期、毀損、不堪使用者，立刻向公所人員換補，並隨時在使用後要補充備品，做好萬全的準備才能因應無預警的災害發生。
 

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